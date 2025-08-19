Per evitare il blocco temporaneo dell'account Facebook in vacanza all'estero basta poco

Ecco come fronteggiare il rischio concreto di vedersi bloccare temporaneamente il proprio account Facebook durante una vacanza all'estero.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 ago 2025
Per evitare il blocco temporaneo dell'account Facebook in vacanza all'estero basta poco

Durante una vacanza all’estero aumenta il rischio di vedersi bloccare temporaneamente il proprio account Facebook. Questo accade perché il social network di Zuckerberg, come altre piattaforme analoghe, utilizza la posizione geografica come un fattore di verifica dell’identità. Di conseguenza, quando si è fuori dall’Italia, il numero di segnalazioni di sicurezza aumenta.

Se non ci si ricorda la password, e vi assicuriamo che capita di frequente, la procedura di recupero della stessa può fallire proprio a causa della posizione geografica diversa da quella abituale. Come diretta conseguenza di ciò, si incorre in un blocco temporaneo dell’account.

La soluzione al problema è simulare una connessione dal proprio Paese di origine, cioè dall’Italia. Per riuscirci occorre utilizzare una VPN, che permette appunto di far credere al provider di rete nazionale di essere connessi da un altro Paese. Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera Private Internet Access, disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono 2 mesi extra in regalo.

Vai all’offerta di PIA

private internet access offerta 1,99 euro

Come evitare il blocco temporaneo dell’account Facebook quando si è in vacanza all’estero

Per evitare il blocco temporaneo dell’account Facebook durante una vacanza all’estero è sufficiente attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di simulare una connessione da un altro Paese. Una volta completa la sottoscrizione, occorre effettuare il download dell’app, accedere al proprio profilo con le credenziali indicate al momento della registrazione e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

A connessione avvenuta, il social network Facebook – ma lo stesso discorso vale anche per le altre piattaforme social – non invierà più segnalazioni di sicurezza, allontanando dunque il rischio di incorrere in un blocco temporaneo dell’accesso al proprio account. Vi confermiamo, infine, che l’utilizzo della VPN di Private Internet Access (PIA) è alla portata di tutti.

Vai all’offerta di PIA
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

ExpressVPN ha fatto centro: VPN, eSIM per l'estero con Giga gratis e 4 mesi extra in regalo
Offerte

ExpressVPN ha fatto centro: VPN, eSIM per l'estero con Giga gratis e 4 mesi extra in regalo
Protezione extra in vacanza? Bastano meno di 2 euro
Offerte

Protezione extra in vacanza? Bastano meno di 2 euro
Coppa Italia, Milan-Bari: ecco come vederla dall'estero
Offerte

Coppa Italia, Milan-Bari: ecco come vederla dall'estero
Acquista i biglietti delle attrazioni in sicurezza quando sei in hotel
Offerte

Acquista i biglietti delle attrazioni in sicurezza quando sei in hotel
Link copiato negli appunti