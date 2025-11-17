Per VeePN è tempo di offerta speciale: 81% di sconto e 3 mesi extra

I piani Basic e Pro della durata di due anni del noto provider VeePN sono in sconto dell’81%, con tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Il servizio di rete privata virtuale in questione permette di rimanere anonimi online, cambiare la propria posizione virtuale e accedere a qualsiasi contenuto bypassando il blocco geografico.

Grazie all’offerta speciale in corso, i prezzi dei piani di 24 mesi di VeePN sono i seguenti:

2,99 euro al mese per il piano Basic

al mese per il piano Basic 3,45 euro al mese per il piano Pro

al mese per il piano Pro 4,99 euro al mese per il piano Max

Nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, si può richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Perché usare VeePN

L’utilizzo di VeePN permette di accedere ai contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Il provider VPN protagonista dell’offerta offre un ampio network di server VPN dislocati in 109 diverse località in tutto il mondo, così da offrire uno streaming sicuro all’estero, dire addio alla censura e accedere ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

Un altro motivo per usare VeePN è la sicurezza avanzata che si ottiene quando si naviga sul web e si effettuano acquisti online. Grazie all’utilizzo della crittografia avanzata gli utenti vedono protetta la propria identità, mantengono i propri dati sensibili al sicuro e riescono a bloccare il tracciamento da parte dei servizi di terze parti.

Segnaliamo infine la possibilità di eliminare la pubblicità dei siti web, eventuali malware e altre minacce informatiche, nonché prevenire la fuga dei propri dati sensibili. Con VeePN ci si assicura inoltre una connessione sicura quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche.

Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata all’offerta in corso del sito ufficiale VeePN, raggiungibile seguendo il link qui sotto.