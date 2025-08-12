Il panorama digitale è stato scosso da una decisione che ha coinvolto due attori fondamentali per la storia del web e la gestione dei contenuti online: Reddit e la Wayback Machine.

La piattaforma social ha infatti scelto di bloccare l’accesso dell’archivio digitale di Internet Archive ai propri contenuti, motivando la scelta con la necessità di tutelare la privacy utenti e garantire il rispetto delle policy relative ai contenuti rimossi. Ma cosa si cela davvero dietro questa mossa? È una reale difesa degli iscritti o piuttosto una strategia per valorizzare la mole di dati presenti nel social network?

La questione è diventata particolarmente rilevante nel momento in cui Reddit ha stretto accordi milionari con giganti della Intelligenza Artificiale come Google e OpenAI. Proprio mentre la piattaforma rafforza il suo ruolo di “fornitore” di dati per l’addestramento di algoritmi avanzati, decide di limitare l’accesso a uno degli strumenti più utilizzati per la conservazione digitale della memoria collettiva del web.

Secondo le dichiarazioni ufficiali della portavoce Rathschmidt, la scelta di restringere le API a Internet Archive deriva dall’impossibilità, da parte dell’archivio, di rispettare appieno le policy di Reddit sulla gestione dei dati e la rimozione dei contenuti: “Fino a quando non saranno in grado di difendere il loro sito e rispettare le politiche della piattaforma, limiteremo alcuni loro accessi ai dati di Reddit per proteggere i redditor”.

Privacy o interessi legati all’AI?

Questo annuncio non arriva in un momento casuale. Reddit si trova oggi in una fase di profonda trasformazione, in cui i dati generati dagli utenti sono diventati una risorsa commerciale di valore crescente.

Gli ultimi mesi hanno visto la piattaforma siglare partnership da decine di milioni di dollari, come dimostra l’accordo con Google da circa 60 milioni di dollari e le previsioni di incasso superiori ai 200 milioni di dollari nei prossimi tre anni, grazie anche agli accordi con OpenAI. Questi dati sono sempre più richiesti dalle big tech per alimentare i propri modelli di AI, rendendo Reddit un attore centrale nel mercato globale dei dati.

Tuttavia, la Wayback Machine ha rappresentato per anni un punto di riferimento insostituibile per chiunque volesse recuperare contenuti cancellati e preservare la memoria storica della rete. La sua importanza è emersa con forza durante la crisi del 2023, quando le modifiche all’API di Reddit rischiavano di far sparire interi subreddit. In quell’occasione, l’archivio digitale ha consentito di salvare discussioni, risorse e dati che altrimenti sarebbero andati irrimediabilmente perduti, diventando così uno strumento essenziale per la conservazione digitale.

Nonostante le restrizioni, Mark Graham, direttore di Wayback Machine, ha sottolineato come esista “una relazione di lunga data” tra le due realtà e ha confermato che sono in corso “discussioni” per trovare una soluzione condivisa. Nel frattempo, la community di Reddit si è attivata per segnalare strumenti alternativi che permettono comunque di recuperare post cancellati, anche se Internet Archive resta uno dei riferimenti principali a livello globale.