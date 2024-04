Perché scegliere Coinbase per acquistare, vendere e gestire criptovalute

Il successo (inaspettato per proporzioni) degli ETF su Bitcoin, l’avvicinarsi dell’halving e le previsioni dei più importanti addetti ai lavori spingono numerose persone a interessarsi al settore delle criptovalute. Tra queste c’è anche chi ha l’intenzione di iniziare a fare trading crypto, cioè acquistare e vendere gli asset digitali più popolari del momento.

Le piattaforme che permettono di farlo sono diverse. Una delle migliori è senz’altro Coinbase, che consente di acquistare, vendere e gestire criptovalute in tutta sicurezza. Di seguito entreremo più nel dettaglio, elencando i motivi per cui scegliere questo broker rispetto agli altri.

Coinbase, la piattaforma crypto più sicura e affidabile al mondo

Se si vuole investire in criptovalute, approfittando del momento favorevole attraversato dal mercato, non è importante solo studiare il settore crypto, ma bisogna anche affidarsi a una piattaforma sicura e affidabile. D’altronde i soldi che si investono sono reali, non virtuali.

Al momento Coinbase offre un luogo sicuro dove scambiare criptovalute, anche per chi è alle prime armi. Il suo principale punto di forza è l’affidabilità, che deriva dall’essere la più grande società di criptovalute al mondo quotata in Borsa.

Un ulteriore motivo per cui affidarsi a questa piattaforma anziché un’altra è l’utilizzo di uno dei migliori programmi di gestione del rischio, sviluppato appositamente per proteggere gli asset digitali dei clienti. Meritano una menzione speciale anche l’assistenza disponibile a tutte le ore del giorno e la semplicità d’uso.

Puoi registrare un account Coinbase gratis tramite questa pagina: una volta volta completata l’iscrizione potrai scambiare oltre 200 criptovalute e guadagnare rendimenti semplicemente detenendo la stablecoin USDC.