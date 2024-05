Perché scegliere Coinbase se stai entrando nel mercato delle criptovalute ora

I primi quattro mesi del 2024 hanno visto un’importante crescita per l’intero settore delle criptovalute, trascinato in particolare dai record di Bitcoin. Un contesto favorevole in cui numerose persone si sono avvicinate per la prima volta al mercato crypto, con l’obiettivo di trarne profitto.

Se anche tu hai scelto di compiere questo importante passo, ma sei ancora indeciso sulla piattaforma da usare, ti consigliamo di scegliere un exchange crypto prima di tutto affidabile e allo stesso tempo "facile". In Italia e all'estero uno dei punti di riferimento è Coinbase, famosa per essere la più grande società di criptovalute quotata in Borsa

I vantaggi di Coinbase se stai entrando nel mercato crypto ora

Come già accennato nell’introduzione, Coinbase offre una piattaforma sicura e trasparente, in virtù del suo status di azienda quotata in Borsa da ormai tre anni. Sicurezza rafforzata anche dall’utilizzo di uno dei migliori programmi di gestione del rischio attualmente disponibili sul mercato.

L’altro vantaggio offerto dal noto exchange di criptovalute è la possibilità di scambiare oltre 200 asset, inclusi Bitcoin ed Ethereum. Si tratta di un aspetto molto importante, dato che consente di diversificare il proprio portafoglio al meglio. A questo si aggiunge poi un guadagno di una determinata percentuale con il solo possesso di USDC, una stablecoin ancorata al dollaro con capitalizzazione di mercato pari a 30 miliardi di dollari (insieme a Tether vale l’80% del mercato delle stablecoin, ndr).

Un ulteriore punto di forza è la possibilità data agli utenti di ricaricare il proprio conto tramite la loro banca senza pagare commissioni, a patto di usare il circuito SEPA. Il trasferimento dei fondi, oltre a essere gratuito, è anche immediato.

Per provare l'esperienza di una piattaforma come Coinbase