Perché scegliere eToro se si vuole entrare nel mercato delle criptovalute

Quest’anno la corsa delle criptovalute al rialzo sta spingendo numerose persone ad avvicinarsi a questo settore, anche chi fino a qualche mese fa non conosceva nemmeno Bitcoin. E proprio per quest’ultimi la parola chiave è cautela, dal momento che quello crypto è un mercato ad alta volatilità, nel quale occorre saper maneggiare con cura la materia trattata.

Ecco perché è indispensabile scegliere una piattaforma non solo sicura e affidabile, ma anche semplice da usare e che aiuti il più possibile ciascun neofita a prendere dimestichezza con Bitcoin, Ethereum e gli altri asset digitali. In Italia uno dei punti di riferimento è eToro, che vanta un’esperienza nel settore crypto di oltre 15 anni.

Tra i vantaggi più significativi di eToro si annovera l’enorme community da più di 30 milioni di utenti. Perché è un vantaggio? Il motivo è semplice: con una rete di contatti così ampia è possibile scambiare idee, informazioni e strategie valide per accrescere il proprio portafoglio di criptovalute. Non è un caso che una delle parole più accostate a eToro sia social trading.

Insieme al social trading, un altro vantaggio significativo è il CopyTrading. Si tratta di una funzionalità chiave della piattaforma, che consente a ciascuno di copiare letteralmente il portafoglio dei migliori top trader.

Altrettanto fondamentale è la sezione dedicata all’apprendimento del trading di criptovalute. Merito dell’Academy di eToro, al cui interno è possibile trovare numerose risorse tramite cui imparare a muovere i primi passi nel settore crypto. Insegnamenti che poi si possono mettere da subito in pratica grazie a un conto-demo da 100.000 dollari, in modo da non rischiare nulla.

Se hai scelto dunque di entrare nel mercato delle criptovalute, prendi in considerazione la piattaforma eToro: puoi completare la registrazione gratuita dell’account su questa pagina.

