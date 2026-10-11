PhotoCraft sfida Photoshop: l'alternativa gratuita creata con l'AI

Il mercato dei programmi per la grafica potrebbe diventare più competitivo grazie a strumenti che puntano a rendere accessibili funzioni professionali senza imporre abbonamenti.

Tra le novità più interessanti c’è PhotoCraft, un editor di immagini open source sviluppato nell’ambito del progetto ArtCraft che strizza l’occhio a Photoshop. L’applicazione riprende l’impostazione del celebre software di Adobe e cerca di offrire un ambiente familiare anche a chi desidera cambiare programma.

Il progetto sfrutta l’Intelligenza Artificiale per accelerare lo sviluppo del codice, ma non si limita a generare immagini attraverso comandi testuali. L’obiettivo è costruire un vero strumento di editing, utilizzabile per lavorare direttamente sui propri contenuti visivi. Le prime impressioni sono promettenti, anche se restano aspetti importanti da verificare prima di considerarlo pronto per qualsiasi attività professionale.

PhotoCraft: funzioni e caratteristiche dell’alternativa open source

Il progetto è guidato da Brandon Thomas, sviluppatore che ha scelto Rust per realizzare un’applicazione desktop con una struttura pensata per offrire buone prestazioni.

Il programma riproduce diversi elementi dell’esperienza di Photoshop, compresa la disposizione dei menu e delle scorciatoie da tastiera. Questa somiglianza può facilitare il passaggio per chi conosce già l’ambiente Adobe, riducendo la necessità di imparare da zero un’interfaccia completamente diversa.

Sul piano operativo, PhotoCraft integra livelli, maschere, stili di livello, oggetti avanzati e un sistema di pennelli. Sono presenti anche strumenti di disegno, modalità di fusione e filtri, mentre il supporto ai file PSD permette di lavorare con un formato diffuso tra i software di editing grafico. L’accelerazione tramite GPU contribuisce a sfruttare le capacità dell’hardware disponibile. L’applicazione è progettata per Linux, Windows e macOS, offrendo quindi una possibilità di sperimentazione anche a chi utilizza sistemi diversi da quelli normalmente associati ai prodotti Adobe.

La disponibilità del codice sorgente rappresenta un elemento significativo per chi preferisce software verificabile e modificabile. Il modello di sviluppo, tuttavia, non elimina automaticamente gli errori: la qualità finale dipende anche dalla revisione del codice, dai test e dal lavoro necessario per correggere i comportamenti imprevisti.

Perché PhotoCraft non sostituisce (ancora) Photoshop

La somiglianza visiva non equivale a una completa parità funzionale. Nel suo articolo, OMG! Ubuntu descrive un’esperienza iniziale reattiva, ma segnala anche differenze che diventano evidenti quando si utilizzano strumenti più sofisticati. Riprodurre l’aspetto di un programma è soltanto una parte del lavoro: ottenere risultati coerenti con quelli attesi richiede una gestione accurata delle operazioni e dei formati.

Anche la compatibilità con i documenti PSD merita prudenza. La possibilità di aprire e salvare questi file è utile, ma non assicura che ogni elemento venga conservato o elaborato esattamente come nel programma originale. Chi lavora con materiali destinati ai clienti dovrebbe quindi controllare attentamente i risultati e mantenere copie indipendenti dei documenti importanti.

Per il momento, PhotoCraft appare più adatto a chi vuole sperimentare un editor alternativo o svolgere interventi grafici non particolarmente complessi. Chi dipende da procedure consolidate, estensioni specifiche e risultati riproducibili deve invece considerare attentamente i rischi di una migrazione.