Pioggia di critiche per Google che fa marcia indietro sul toggle Live Caption

Un piccolo gesto può fare la differenza quando si parla di accessibilità digitale, e il recente dietrofront di Google lo dimostra chiaramente.

Dopo una pioggia di critiche, in particolare da parte della comunità delle persone con disabilità uditive, la funzione Live Caption torna finalmente al suo posto originario: subito sotto il toggle volume sui dispositivi Pixel. Questa scelta, che potrebbe sembrare marginale agli occhi di chi non fa uso quotidiano dei sottotitoli in tempo reale, rappresenta invece un ritorno a una fruibilità immediata e inclusiva, fondamentale per molti utenti.

Negli ultimi mesi, l’esperienza d’uso di Live Caption aveva subito una battuta d’arresto. Una modifica introdotta da Google aveva infatti relegato l’attivazione dei sottotitoli in tempo reale dietro a menu secondari, complicando la vita di chi si affida a questa funzione per comprendere contenuti audio e video. Il cambiamento, tutt’altro che ben accolto, aveva suscitato un acceso dibattito online, in particolare su Reddit, dove molti utenti hanno espresso frustrazione per la perdita di immediatezza. “Attivare i sottotitoli con un solo tocco era così comodo… ora servono più passaggi e lo uso meno”, si legge in uno dei commenti più apprezzati.

Il ritorno del toggle Live Caption su Pixel

Con la build sperimentale Android Canary 2509, Google ha deciso di fare marcia indietro. Il toggle volume torna a ospitare la scorciatoia per Live Caption, restituendo agli utenti la possibilità di attivare i sottotitoli in tempo reale con un semplice tocco.

La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale ascoltare la community. Le segnalazioni su Reddit hanno giocato un ruolo chiave nel sollevare la questione, sottolineando che le soluzioni di accessibilità non possono essere trattate come semplici opzioni secondarie. Un utente con problemi di udito ha dichiarato: “Detesto che uno strumento di accessibilità sia stato nascosto dietro più menu.” Parole che hanno fatto eco in tutta la community e che hanno contribuito a spingere Google a rivedere le proprie scelte.

Al momento, il riposizionamento di Live Caption è disponibile solo sui dispositivi Pixel che eseguono la versione sperimentale Android Canary 2509. Si tratta di una fase di test, il che significa che il cambiamento potrebbe richiedere settimane o addirittura mesi prima di approdare sulle versioni beta e stabili del sistema operativo. Gli utenti più impazienti possono comunque provare le build sperimentali, ma è importante ricordare i rischi associati all’utilizzo di software non definitivo.