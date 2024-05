PixPay: la carta per minorenni per il loro prossimo viaggio d'istruzione

Figli in viaggio d’istruzione: organizzare un viaggio con dei minori comporta anche la necessità di insegnare loro a gestire in modo appropriato i soldi durante il soggiorno. Un buon compromesso potrebbe essere quello di dotarli di una carta prepagata tutta per loro, pensata proprio per essere a misura di ragazzo.

Noi ti suggeriamo PixPay: un ottimo strumento, sicuro e innovativo, che permette ai più giovani di fare un’esperienza educativa completa e coinvolgente sul fronte finanziario. Questa carta prepagata, circuito Mastercard, è infatti destinata ai minori dai 10 anni in su ed è accompagnata da due app dedicate – una per i genitori e una per i figli.

PixPay diventerà la loro carta preferita

Con PixPay hai tutto sotto controllo: tu, genitore, potrai sempre monitorare in tempo reale le spese dei tuoi figli, impostare limiti di pagamento e persino bloccare determinati commercianti. Inoltre, se vuoi utilizzarla per altri scopi al di fuori del viaggio d’istruzione – come ad esempio per la paghetta – potrai impostare l’invio automatico di una somma stabilita, su base settimanale o mensile.

PixPay non è solo una carta prepagata, ma anche una piattaforma di educazione finanziaria che mette a disposizione numerose funzionalità: la cassaforte remunerata, il risparmio automatico e monitoraggio dell’impronta di carbonio delle spese, così da aiutare i più giovani a comprendere l’importanza del risparmio, della responsabilità finanziaria e dell’impatto ambientale.

I tuoi figli si divertiranno a personalizzare la loro nuova carta come desiderano: sono infatti disponibili oltre 100 design, più edizioni limitate in arrivo. Non ci vorrà molto prima che diventi il loro metodo di pagamento preferito. Insieme alla valigia, per il loro prossimo viaggio d’istruzione prepara anche PixPay: puoi richiederla e ordinarla direttamente online, in pochi minuti.