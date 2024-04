Play-in NBA: come vedere Pelicans-Lakers in diretta streaming

Stanotte le prime due sfide del play-in NBA a Ovest, quella tra Pelicans e Lakers seguita poi dal match tra Kings e Warriors. Entrambi gli incontri saranno visibili in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Chi vince tra Pels e Lakers si aggiudica l’accesso diretto ai play-off come settima forza, regalandosi al primo turno la super sfida contro i Denver Nuggets, gli attuali detentori dell’anello. Chi perde, invece, affronterà la vincente della seconda sfida tra Sacramento e Golden State per guadagnare l’ultimo posto utile per i play-off.

Come vedere Pelicans-Lakers in streaming (play-in NBA)

Per vedere l’incontro del play-in NBA Pelicans-Lakers in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. Al momento è in promozione a 9,99 euro al mese, con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi (contro i 14,99 euro di listino).

Grazie al pass Sport gli appassionati di pallacanestro potranno seguire sia le sfide dei play-in che dei play-off, più la fase finale dell’Eurolega. A questo poi si aggiunge l’intera programmazione dello sport di Sky live e on demand.

Tornando alla partita di questa notte, Zion Williamson e compagni sono consapevoli della forza degli ospiti, guidati dalla coppia di veterani composta da LeBron James ed Anthony Davis (foto di copertina). A maggior ragione dopo le due scoppole rimediate prima in semifinale all’In Season Tournament (133-89 per i giallo-viola) e poi nell’ultima gara di regular-season, con i losangelini vittoriosi con il punteggio di 108-124.

Riusciranno i Pels a sovvertire i pronostici della vigilia e costringere i più quotati avversari alla seconda sfida del play-in contro la vincente tra Kings e Warriors? Appuntamento all’1:30 di stanotte (ora italiana): diretta televisiva su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW.