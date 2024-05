Playoff NBA, Nuggets-Timberwolves: come vedere gara 5 in streaming

Il fattore campo tornerà a essere decisivo da questa notte? È la domanda che in tanti si fanno nelle ultime ore, dopo la fuga a domicilio dei T-Wolves a Denver e il recupero da campioni di Jokic e compagni in quel di Minnesota, quando già “Ant” e i suoi tifosi pregustavano un clamoroso accesso alla finale di Conference dopo aver eliminato i detentori dell’anello.

Gara 5 tra Nuggets e Timberwolves sarà trasmessa in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport. L’inizio dell’incontro è fissato per le 4:30 del mattino di mercoledì 15 maggio (ora italiana).

Come vedere gara 5 dei playoff NBA tra Nuggets e Timberwolves

