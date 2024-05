Playoff Serie B, Cremonese-Catanzaro (gara di ritorno): come vederla in streaming

Sabato 25 maggio, alle ore 20:30, Cremonese e Catanzaro tornano in campo per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Ad oggi il pass Sport di NOW è il migliore in assoluto in termini di offerta sportiva e convenienza, merito anche della nuova promozione in corso che consente di attivare il pass a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. In alternativa è possibile sottoscrivere due mesi a 14,99 euro al mese e poi decidere se proseguire a 24,99 euro al mese o meno.

Come vedere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Cremonese e Catanzaro in streaming

Nella gara di andata il Catanzaro ha sfiorato l’impresa, rimontando il doppio vantaggio ospite e sfiorando in almeno due occasioni il gol vittoria. La Cremonese rimane comunque ancora favorita, dato che nel match di ritorno avrà due risultati su tre a disposizione: anche pareggiando, infatti, potrà qualificarsi alla finale contro una tra Venezia e Palermo, dato che in caso di parità a qualificarsi è la squadra che ha ottenuto un piazzamento migliore in classifica al termine della stagione regolare.

Tornando invece al motivo per cui il pass Sport della piattaforma NOW sia il miglior pacchetto per gli appassionati di sport in Italia, ricordiamo in breve cosa tutto è possibile vedere una volta attivata l’offerta:

Serie B: tutta la Serie B, compresi playoff e playout

Serie C: tutta la Serie C, compresi playoff e playout

Serie A: tre partite a turno

Champions League: 121 partite su 137

Europa League: tutti i match

Conference League: tutti i match

Formula 1: tutti i Gran Premi

MotoGP: tutti i Gran Premi

Tennis: tutti i tornei di ATP Tour e WTA Tour, Wimbledon, ATP Finals, WTA Finals e la Davis Cup

NBA ed Eurolega: oltre 500 partite di basket a stagione

Eurosport: la programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2

UEFA EURO 2024: tutti i 51 match

Olimpiadi di Parigi: 10 canali Eurosport dedichiati alle Olimpiadi

Il pass Sport è in offerta a 14,99 euro al mese su questa pagina di NOW: l’appuntamento con il match di ritorno tra Cremonese e Catanzaro è fissato per le 20:30 di sabato 25 maggio.