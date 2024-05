POS Axerve: 6 mesi di canone gratis con un codice esclusivo

Se stai per aprire un’attività o desideri cambiare l’offerta relativa all’utilizzo del POS, ti segnaliamo la possibilità di sottoscrivere Smart POS Easy di Axerve con zero commissioni e canone mensile azzerato per sei mesi. Per beneficiare della promo è sufficiente che ti colleghi a questa pagina del sito Axerve, utilizzando il codice esclusivo 6XTE.

L’offerta Smart POS Easy è la soluzione di pagamento sviluppata da Axerve per la gestione di qualunque attività commerciale beneficiando di una tariffa senza sorprese. Oltre infatti all’assenza di commissioni, l’offerta si distingue per il pagamento di un unico canone mensile, che grazie al codice qui sopra può essere azzerato per 6 mesi.

I vantaggi di Smart POS Easy di Axerve

L’attuale offerta di Axerve include un POS con una SIM che supporta la rete 4G. Il dispositivo si connette in automatico all’operatore che offre la migliore copertura della zona. Inoltre, se si sceglie Smart POS Easy è possibile ricevere l’accredito del transato su qualsiasi tipo di conto corrente entro il giorno lavorativo seguente all’incasso, senza la necessità di dover aprire un nuovo conto.

Al termine dei 6 mesi di canone zero, l’offerta prevede un canone mensile di 17 euro + IVA per incassi fino a 10.000 euro all’anno, oppure di 22 euro + IVA per incassi fino a 30.000 euro all’anno. Qualora il guadagno fosse superiorea i 30.000 euro, viene applicazione una commissione pari all’1% (+ IVA) sull’importo eccedente.

Occorre inoltre sottolineare come non vi sia alcun vincolo di permanenza, mentre un team di esperti è sempre a disposizione dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 22:00, mentre la domenica e nei giorni festivi dalle 8:00 alle 20:00.

Puoi aderire all’offerta Smart POS Easy di Axerve tramite la pagina dedicata del sito ufficiale: mentre completi la richiesta, ricorda di inserire il codice promozionale 6XTE per ottenere i primi 6 mesi di canone gratuito.