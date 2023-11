Prepara il test IELTS al meglio con gli esperti di British Council (fino al 15% di sconto)

Il British Council, organizzazione internazionale del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative, sta promuovendo in queste ore uno sconto fino al 15% sul corso online per preparare il test IELTS da casa insieme ai suoi esperti. Ecco il link all’offerta.

Si tratta di una proposta importante, che arriva dal comproprietario dell’esame IELTS (acronimo di International English Language Testing System). Per farla breve, nessun altro potrà farti ottenere un punteggio migliore per superare il test di lingua inglese più diffuso (e importante) al mondo.

Preparazione Test IELTS: fino al 15% sul corso online del British Council

Per preparare al meglio le persone interessate a sostenere l’esame IELTS, il British Council ha realizzato tre pacchetti: Express, Lite e Intensive. Lo sconto del 15% è per il pacchetto Intensive, il corso completo che prevede una preparazione interamente personalizzata. Oggi lo puoi acquistare a 643€ invece di 757€.

Lite è invece la soluzione ideale per un apprendimento mirato e per esercitarsi prima dell’esame. In queste ore è in sconto del 10%, con un prezzo finale di 290€ invece di 322€.

Infine c’è Express, l’opzione migliore per ottenere consigli e strategie per il test. Costa 146€ ed è l’unico piano per cui non è previsto uno sconto.

I corsi online del British Council per preparare al meglio il test IELTS sono disponibili in sconto fino al 15% su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.