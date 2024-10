Prestito fino a 50.000€? Ora puoi richiederlo anche con Revolut

Sta per arrivare anche in Italia una funzionalità molto attesa del conto online Revolut: la possibilità di richiedere prestiti personali fino a 50 mila euro (con TAEG a partire dal 6,89%). Gli utenti, a breve, potranno accedere a finanziamenti senza dover ricorrere a istituti bancari tradizionali. Scopriamo come funziona e quali sono i requisiti per richiederlo.

Requisiti per ottenere un prestito con Revolut

Per poter richiedere il prestito personale tramite Revolut, è necessario rispettare alcuni requisiti:

Avere almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia, con un indirizzo registrato all’account Revolut.;

e risiedere stabilmente in Italia, con un indirizzo registrato all’account Revolut.; Mantenere uno storico di credito pulito , senza inadempimenti passati;

, senza inadempimenti passati; Essere impiegati (full-time, part-time, autonomi o pensionati) con un’entrata regolare;

(full-time, part-time, autonomi o pensionati) con un’entrata regolare; Essere utenti del servizio Revolut Bank UAB da almeno 30 giorni;

da almeno 30 giorni; Non avere saldi negativi o impegni in sospeso verso terzi e disporre di un numero di telefono locale e un codice fiscale italiano collegati al proprio account.

Come richiedere un prestito personale con Revolut? È semplice e puoi farlo direttamente dall’app: vai alla sezione “Home” nel menu in basso, seleziona “Accounts” sotto il tuo saldo, clicca su “Add new” e poi su “Personal loan”. Compila la breve applicazione fornendo i dettagli richiesti.

Una volta seguiti tutti i passaggi, Revolut effettuerà un controllo di credito per verificare la tua idoneità. In caso di necessità di ulteriori documenti, ti verrà richiesto di caricarli direttamente in app. La risposta sull’approvazione del prestito arriverà entro 2 giorni lavorativi. Zero burocrazia complessa.

Una ricompensa di benvenuto di 10 euro per i nuovi utenti

Revolut offre ben cinque piani:

Standard : gratuito, ideale per chi vuole gestire denaro e inviare pagamenti senza costi aggiuntivi

: gratuito, ideale per chi vuole gestire denaro e inviare pagamenti senza costi aggiuntivi Plus (3,99 euro al mese): include assistenza prioritaria e protezioni aggiuntive per le spese

(3,99 euro al mese): include assistenza prioritaria e protezioni aggiuntive per le spese Premium (9,99 euro al mese): offre flessibilità e vantaggi per viaggiare e gestire meglio risparmi e investimenti

(9,99 euro al mese): offre flessibilità e vantaggi per viaggiare e gestire meglio risparmi e investimenti Metal (15,99 euro al mese): limite più elevato per acquisti e investimenti internazionali e benefici di Lifestyle

(15,99 euro al mese): limite più elevato per acquisti e investimenti internazionali e benefici di Lifestyle Ultra (45 euro al mese, offerta introduttiva): include vantaggi esclusivi, viaggi di prima classe e una carta in platino

Iscrivendoti ora a Revolut, puoi ottenere un bonus di benvenuto di 10 euro semplicemente effettuando il tuo primo pagamento con una carta Revolut, fisica o virtuale. Approfittane online: non ci vorranno che pochissimi minuti.