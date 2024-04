Prexta Compact: il prestito personale per consolidare i tuoi debiti + buono e-commerce da 100€

Prexta Compact è la soluzione pensata da Prexta, società specializzata nell’erogazione di finanziamenti e prestiti, per consolidare i propri debiti con un prestito personale online compreso tra 3.000 e 75.000 euro. Fino al 30 aprile, i clienti che richiederanno almeno 10.000 euro di prestito potranno beneficiare di un buono e-commerce del valore di 100 euro.

Puoi richiedere un prestito personale Prexta direttamente su questa pagina in pochi minuti. Ti confermiamo che la richiesta di preventivo è gratuito e senza impegno, sei quindi libero di accettare o meno la proposta di prestito che riceverai in automatico al termine della procedura.

Come richiedere il prestito personale online Prexta Compact

Per richiedere Prexta Compact, la tipologia di prestito personale pensata per consolidare i propri debiti con più tranquillità, occorre per prima cosa collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Prexta. Fatto questo, scorri in basso fino alla sezione Prexta Compact e fai clic sul pulsante Chiedi un prestito personale.

Ora non devi far altro che compilare il modulo disponibile sulla stessa pagina, inserendo nome, cognome, data di nascita, genere, numero di telefono, indirizzo e-mail, provincia di residenza, codice fiscale, tipologia di impiego e importo desiderato per il finanziamento. Infine, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e chiedo di ricevere informazioni specifiche in relazione al servizio richiesto, quindi premi sul tasto Invia per inoltrare la richiesta.

È tutto: ti ricordiamo che per ottenere il buono e-commerce da 100 euro, spendibile sul noto marketplace Amazon.it, è necessario richiedere almeno 10.000 euro di prestito selezionando Prexta Compact.