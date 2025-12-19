PrivadoVPN svela l'offerta delle vacanze: 1 euro al mese per 2 anni di servizio

Le vacanze di Natale sono imminenti e in tanti le trascorreranno in montagna, in una capitale europea o in una meta esotica, tra grandi scorpacciate, una miriade di foto e video, nonché tanta navigazione sul web. Proprio su quest’ultimo aspetto occorre fare una precisazione importante: collegarsi alla rete Wi-Fi dell’hotel in cui si alloggia comporta dei rischi per la sicurezza dei propri dati personali e delle carte di pagamento, ecco perché sarebbe opportuno adottare le giuste contromisure.

Il rimedio più efficace per far sì che la connessione Wi-Fi non protetta degli hotel non si trasformi in un incubo di ritorno a casa è sufficiente sottoscrivere una VPN, servizio di rete privata virtuale che consente agli utenti di rendersi invisibili agli occhi dei cybercriminali. Il suo utilizzo è molto semplice: una volta che ci si iscrive basta scaricare l’app sul dispositivo che si vuole proteggere, accedere al servizio con le credenziali scelte in fase di iscrizione e avviare una connessione VPN tramite la lista di server disponibili.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è PrivadoVPN, il cui piano include dati illimitati, server dislocati in più di 60 Paesi in tutto il mondo, prevenzione delle minacce, blocco per gli annunci pubblicitari, la funzione di parental control e una ferrea politica no-log. È inoltre compatibile con tutte le principali piattaforme oggi in uso, tra cui Windows, Android, macOS, iOS e Android TV.

In questi giorni il piano di 24 mesi di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo. Complessivamente, dunque, la spesa per i primi 27 mesi è di 30 euro, dopodiché il servizio si rinnova a 95,76 euro ogni 24 mesi. Qualora poi la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile beneficiare della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.