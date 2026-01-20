Private Internet Access: ultimi giorni per il maxi sconto dell'83%

L'offerta natalizia è in scadenza alla mezzanotte di lunedì 26 gennaio: ecco i principali punti di forza del servizio.
Tra le ultime offerte natalizie ancora disponibili c’è quella che ha per protagonista Private Internet Access, uno dei principali fornitori VPN a livello globale. La promozione in corso permette di risparmiare l’83% sul piano della durata di due anni, con prezzo pari a 1,85 euro al mese più quattro mesi extra in regalo.

La VPN di Private Internet Access si distingue per offrire un livello di sicurezza e privacy online di assoluto valore, anche rispetto a concorrenti più famosi che operano nello stesso settore. Oltre alla sicurezza, il servizio di rete privata virtuale garantisce una connessione Internet ultrarapida grazie a una rete server globale da primo della classe.

Privacy su tutti i dispositivi

Entrando più nel dettaglio, PIA (acronimo di Private Internet Access) è una VPN no-log. Ciò significa, in concreto, che non traccia, non registra né memorizza alcun dato di utilizzo, indipendentemente dall’utente del servizio, per una privacy totale.

L’affidabilità di PIA VPN è ulteriormente garantita dalla natura open source del codice. Sono poche oggi le VPN che offrono un codice di questo tipo, d’altronde il concetto di open source applicato a un servizio di questo tipo è ancora più importante di quanto lo sia altrove.

Restando sempre nell’ambito della sicurezza e privacy, la VPN protagonista dell’offerta utilizza i migliori standard di crittografia e protocolli VPN, tra cui spicca WireGuard. A questo poi si aggiunge il blocco di annunci pubblicitari nei siti web, tracciamento dei dati e malware, tramite la funzione proprietaria denominata “MACE” e inclusa nei piani.

Con un unico abbonamento, i clienti di Private Internet Access ottengono una protezione su un numero illimitato di dispositivi. Inoltre, indipendentemente dall’offerta in corso, hanno a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo di quanto speso nell’eventualità il servizio non dovesse essere di loro gradimento.

