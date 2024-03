PrivateVPN: una VPN per la privacy online a 2,08€ al mese per 3 anni

La privacy online è un elemento di estrema importanza nella società di oggi, che vede le persone connesse in rete a ogni ora del giorno. Uno dei servizi più utili per proteggere le proprie informazioni personali è una VPN, grazie alla quale si può navigare online in completo anonimato.

A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta di PrivateVPN, uno dei punti di riferimento in tema di privacy: il piano di tre anni è in promo a 2,08 euro al mese, per effetto dell’85% di sconto.

PrivateVPN in offerta a 2,08 euro al mese per 3 anni

Sono numerosi i punti di forza di PrivateVPN rispetto alla concorrenza. Tra questi si annovera ad esempio la rigorosa politica no-logs, in virtù delle severe regole imposte dal governo svedese. Nei fatti, la VPN non raccoglie alcun dato relativo alle attività svolte dall’utente.

Un ulteriore elemento che rende PrivateVPN la soluzione ideale per la propria privacy è l’utilizzo della crittografia AES-256, il sistema più potente oggi disponibile, lo stesso impiegato dalle forze militari dei principali Paesi al mondo.

A tutto questo si aggiunge un’assistenza da remoto completa e sempre disponibile, in modo da risolvere qualsiasi dubbio circa l’utilizzo del servizio. In più, con PrivateVPN è possibile godere di una larghezza di banda illimitata, indispensabile durante le sessioni di gaming più intense, la visione di un contenuto in streaming e per evitare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete quando si è all’estero.

L’ultima offerta di PrivateVPN consente di sottoscrivere il piano di tre anni a soli 2,08 euro al mese, per effetto di un maxi sconto dell’85%. La promozione è a tempo limitato.