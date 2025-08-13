Protezione extra in vacanza? Bastano meno di 2 euro

L’assicurazione di viaggio, quelle che vengono stipulate ogni anno da milioni di italiani in occasione di una vacanza di una o più settimane all’estero in estate, non contempla i rischi legati alla navigazione in Internet non protetta in aeroporto o negli hotel in cui si alloggia. Un rischio che, se vogliamo, può portare a conseguenze ben peggiori se paragonate a un piccolo infortunio, al ritardo del volo aereo o all’eventuale smarrimento della valigia.

Ecco perché si ha bisogno di una protezione extra, ed ecco perché la VPN è la soluzione più efficace: per VPN si intende un servizio di rete privata virtuale che maschera l’indirizzo IP dell’utente connesso alla rete, nascondendo di conseguenza la sua attività agli occhi di cybercriminali e utenti malintenzionati. Scacco matto.

Una VPN come Surfshark va poi anche oltre. Fin dal piano Starter, ad esempio, offre la funzionalità proprietaria Alternative ID, in grado di nascondere il vero indirizzo e-mail con uno fake, così da salvaguardare la propria casella di posta elettronica da possibili tentativi di phishing e dallo spam. Allo stesso modo Alternative ID permette di generare dettagli personali alternativi, da utilizzare magari al momento della registrazione su uno o più siti di cui non ci si fida.

Al di là poi del discorso legato alla protezione online, una VPN in vacanza è utile anche per evitare le restrizioni geografiche, che impediscono la visione dei contenuti streaming. Prendiamo il caso della settimana, la partita di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma domenica sera a San Siro. In Italia sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, ma all’estero chi proverà a guardare l’incontro visualizzerà il seguente messaggio: “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese”. Grazie alla VPN, invece, si può avere accesso alla visione della partita simulando una connessione direttamente dall’Italia.

Surfshark Starter è in offerta a 1,99 euro al mese per due anni, a cui si sommano 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.