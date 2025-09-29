Protezione online realmente efficace: l'antivirus da solo non basta più

Le minacce informatiche possono creare notevoli disagi, ancora di più oggi, in una società connessa 24 ore su 24 come la nostra, dove l’intelligenza artificiale in mano ad hacker e utenti malintenzionati può tirare un brutto scherzo a più di una persona, anche chi ha la convinzione di essere un cosiddetto esperto in materia.

Attacchi ransomware, tentativi di phishing sempre più sofisticati, malware nascosti nei download di file ritenuti sicuri: di fronte a tutto ciò, anche un buon antivirus ormai non è più sufficiente, si ha bisogno di una protezione aggiuntiva in grado di fare una reale differenza con poco.

Protezione extra che risponde alla perfezione con una VPN, il servizio di rete privata virtuale in grado di rendere i suoi utenti e le loro attività su Internet invisibili agli occhi dei cybercriminali. Ed è anche per questo motivo che, ad oggi, le migliori piattaforme di cybersecurity uniscono la forza di un ottimo antivirus con l’apporto imprescindibile di una VPN.

In tal senso, uno dei prodotti più affidabili in circolazione è TotalAV Premium, il pacchetto di cybersicurezza realizzato da TotalAV per offrire protezione in tempo reale ai dispositivi Windows, Mac, Android e iOS, nonché la tutela della propria identità e degli acquisti effettuati online.

TotalAV Premium è in offerta a 19 euro per il primo anno contro i 99 euro (suo prezzo di listino). Grazie alla promozione in corso, si ha l’opportunità di risparmiare 80 euro in 12 mesi, oltre che beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La promo in corso sul sito ufficiale, e raggiungibile tramite il seguente link, è valida per un periodo di tempo limitato. Con il prodotto in questione è possibile proteggere non soltanto il proprio computer, ma anche i propri dispositivi mobili come smartphone e tablet.