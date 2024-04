Prova gratis per 1 mese Apple Music (+100 milioni di canzoni incluse)

Apple Music, il servizio musicale della casa di Cupertino, offre una prova gratuita di 1 mese a tutti i nuovi iscritti. Per beneficiarne devi semplicemente andare su questa pagina e cliccare su Prova gratis per 1 mese: durante il periodo di prova avrai accesso all’intera libreria musicale su tutti i tuoi dispositivi.

Più di 100 milioni di brani inclusi, oltre 30.000 playlist già pronte: sono questi due dei principali punti di forza di uno dei migliori servizi di streaming musiciale oggi disponibili in tutto il mondo.

Le caratteristiche di Apple Music (e come estendere la prova gratuita fino a 6 mesi)

Partiamo dai numeri, peraltro già menzionati nell’introduzione: la libreria di Apple Music è enorme, potendo contare su qualcosa come oltre 100 milioni di canzoni e 30.000 playlist. Tutto questo sempre senza pubblicità.

Ma i numeri da soli non hanno la forza di spiegare l’esperienza d’uso offerta dalla piattaforma di musica in streaming della casa di Cupertino. Tra le funzionalità esclusive segnaliamo l’audio spaziale, per una nuova fruizione della musica, e Apple Music Sing, l’opzione che permette di cantare il proprio brano preferito seguendo il testo in tempo reale. In più l’ascolto è disponibile su tutti i device personali, anche offline.

Un mese non ti basta? Con iPhone, AirPods, HomePod e articoli Beats idonei puoi riscattare l’offerta in corso che permette di estendere il periodo di prova di Apple Music fino a 6 mesi. I dispositivi idonei sono i seguenti: AirPods Pro, AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Max, Beats (Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Studio Buds + Studio Pro), HomePod e HomePod Mini, tutti gli iPhone.

Puoi ottenere 1 mese di prova gratis di Apple Music collegandoti alla pagina dedicata del servizio. Al termine, il piano si rinnoverà a 10,99 euro al mese (a meno che tu non scelga di disdire prima, senza costi aggiuntivi).