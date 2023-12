PureVPN: 84% di sconto + 5 mesi extra gratis sul piano Max (offerta di Natale)

Anche PureVPN ha lanciato la sua offerta di Natale. In primo piano il profilo Max, in promo a soli 3€ al mese per i primi 2 anni, con 5 mesi di servizio extra gratis. Ecco il link all’offerta.

PureVPN è uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato. In particolare, si distingue per la velocità della connessione privata, tra le più alte della categoria, e le funzionalità aggiuntive offerte, come ad esempio un robusto password manager e l’utilizzo della crittografia di livello bancario.

PureVPN: il piano Max a soli 3€ al mese per 2 anni con la nuova offerta di Natale

Sono tre i profili che PureVPN offre ai suoi utenti: Max, Plus e Standard. Il più popolare è il primo, che è anche il più completo: grazie alla nuova offerta di Natale, il prezzo è crollato a 3,00€ al mese per 2 anni invece di 19,32€ al mese, con la possibilità di usufruire di 5 mesi extra gratis.

Il piano Max, oltre al servizio di VPN ad alta velocità, include un gestore di password completo, una protezione dei file al 100% grazie all’utilizzo di una crittografia di livello bancario, e un tool efficace per la rimozione delle proprie informazioni personali dai broker di dati.

Il piano Plus è in offerta a 2,78€ al mese per i primi 2 anni, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. A differenza del piano Max, la funzionalità Gestore della privacy è assente. Standard è invece il piano più economico: 1,80€ al mese per i primi due anni, più 3 mesi aggiuntivi in regalo. A differenza degli altri due piani, offre esclusivamente il servizio VPN.

PureVPN Max è in offerta a soli 3€ al mese per 2 anni grazie alla nuova offerta di Natale, che include 5 mesi extra di servizio in regalo.

