Recupera e gestisci i tuoi dati in modo semplice e sicuro con iMobie (nuova offerta)

Oggi le persone trascorrono gran parte delle loro giornate online, che sia per stare sui social, leggere le ultime notizie, giocare con la propria console preferita o lavorare. Di conseguenza, le informazioni personali di tutti hanno traslocato dal mondo offline a quello online. Ed è proprio per questo motivo che diventa fondamentale avere un programma che aiuti a recuperare e gestire i propri dati in modo semplice e sicuro come iMobie, oggi disponibile in sconto fino al 57%.

iMobie è uno dei migliori programmi per il recupero e la gestione dei dati oggi disponibili sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza si annovera un controllo completo su dati e password di dispositivi come iPhone e Mac, grazie alla presenza di programmi premium quali PhoneRescue, AnyFix, AnyUnlock 2.0 e AnyTrans. A questi si aggiunge il software DroidKit, la soluzione all-in-one pensata per i dispositivi Android.

Recuperare e gestire i dati in modo semplice e sicuro con iMobie (sconto fino al 57%)

La suite iMobie include fino a cinque programmi che consentono agli utenti di recuperare e gestire i dati dei propri dispositivi in maniera semplice e sicura. Ecco le caratteristiche chiave di ciascuno:

PhoneRescue : consente di ripristinare foto, contatti, messaggi e qualsiasi altro tipo di file nell’eventualità di una perdita dati su iPhone, offrendo la percentuale di successo più alta;

: consente di ripristinare foto, contatti, messaggi e qualsiasi altro tipo di file nell’eventualità di una perdita dati su iPhone, offrendo la percentuale di successo più alta; AnyFix : risolve qualsiasi tipo di problema che può incorrere in iOS, iPadOS, tvOS e iTunes, ripristinando il corretto funzionamento di ciascun dispositivo Apple;

: risolve qualsiasi tipo di problema che può incorrere in iOS, iPadOS, tvOS e iTunes, ripristinando il corretto funzionamento di ciascun dispositivo Apple; AnyUnlock 2.0 : permette di sbloccare il codice usato su iPhone, l’ID Apple e il blocco di attivazione iCloud in 3 semplici passaggi;

: permette di sbloccare il codice usato su iPhone, l’ID Apple e il blocco di attivazione iCloud in 3 semplici passaggi; DroidKit : la soluzione all-in-one di iMobie per i dispositivi Android (dal recupero dati all’ottimizzazione dell’esperienza d’uso);

: la soluzione all-in-one di iMobie per i dispositivi Android (dal recupero dati all’ottimizzazione dell’esperienza d’uso); AnyTrans: trasferimento, backup e gestione dei file su iPhone, iPad, iTunes, iCloud e iPod in modo semplice e chiaro.

Ogni programma è disponibile al download gratuito, ma per sfruttare al 100% le funzionalità di ciascuno occorre acquistare la licenza a pagamento. In queste ore è attiva una nuova offerta sulle licenze a vita, con sconti fino al 57%. La promo è disponibile nella sezione Store a questo link.

