Recuperare il 90% del litio dalle batterie usate può cambiare il settore

Il recupero dei materiali dalle batterie esauste è diventato uno dei nodi strategici della transizione energetica globale.

Con la domanda di litio destinata a crescere in parallelo all’adozione di veicoli elettrici e dispositivi connessi, la dipendenza dall’estrazione primaria rappresenta un rischio sia ambientale che geopolitico.

In questo contesto, un recente studio scientifico ha dimostrato la possibilità di recuperare fino al 90% del litio contenuto in batterie agli ioni di litio a fine vita, attraverso un processo chimico ottimizzato. Un risultato che apre scenari concreti per una filiera più circolare e meno estrattiva.

Perché le batterie esauste sono un problema urgente

Le batterie agli ioni di litio alimentano oggi gran parte dell’economia digitale e della mobilità sostenibile.

Ma alla fine del loro ciclo di vita, diventano un problema: contengono materiali preziosi (il già citato litio, ma anche cobalto, nichel e manganese) insieme a sostanze potenzialmente inquinanti. I metodi di smaltimento tradizionali recuperano solo una frazione di questi materiali, con rese spesso inferiori al 50% e costi energetici elevati.

Il risultato è un doppio spreco: risorse non recuperate e pressione crescente sull’estrazione mineraria, concentrata in aree geograficamente sensibili come il triangolo del litio sudamericano o le miniere di cobalto congolesi.

Come funziona il nuovo metodo di recupero

Il processo descritto nello studio combina trattamenti chimici e termici in sequenza controllata per dissolvere i materiali attivi della batteria e isolare il litio con elevata purezza.

A differenza delle tecniche pirometallurgiche convenzionali, che operano ad alte temperature e generano emissioni significative, questo approccio idrometallurgico lavora a temperature più basse, riducendo i consumi energetici e minimizzando i sottoprodotti. Il litio viene infine recuperato sotto forma di composti direttamente riutilizzabili nella produzione di nuove celle. L’efficienza dichiarata del 90% supera in modo significativo gli standard attuali di settore.

Potenziale industriale e limiti da non sottovalutare

Se il processo risultasse scalabile su scala industriale, l’impatto sulla catena di approvvigionamento del litio sarebbe rilevante: meno estrazione, maggiore stabilità delle forniture, costi potenzialmente più contenuti nel lungo periodo.

Diverse aziende (tra cui Umicore, Li-Cycle e Redwood Materials) stanno già investendo in tecnologie di riciclo avanzate, segnale che il mercato considera questa direzione economicamente sostenibile.

Restano però sfide concrete: i costi delle infrastrutture per impianti dedicati, la gestione dei sottoprodotti chimici, la variabilità nella composizione delle batterie da riciclare. Il salto dal laboratorio alla produzione su larga scala non è mai lineare, e le condizioni ottimali di un esperimento scientifico raramente si replicano senza adattamenti significativi. Il dato del 90% è promettente, ma andrà validato in contesti operativi reali prima di diventare un benchmark di riferimento per l’industria.