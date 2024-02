Revolut: ecco come ottenere 3 mesi di Premium gratis

Revolut è l’azienda fintech con sede a Londra che negli ultimi anni ha rivoluzionato il settore finanziario a livello globale. Lo ha fatto proponendo un conto online flessibile, vantaggioso e con innumerevoli funzionalità aggiuntive rispetto alla concorrenza.

Il piano migliore per rapporto qualità-prezzo è Revolut Premium, che al costo di 9,99 euro al mese offre un conto ideale per il 99% delle persone. Proprio in queste ore, è disponibile una nuova promozione che consente di sottoscrivere il pacchetto Premium gratis per 3 mesi. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Come ottenere 3 mesi gratuiti di Revolut Premium

Per ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Revolut, inserire il proprio numero di cellulare e cliccare sul pulsante Inizia subito.

Nella nuova pagina che si apre, seleziona il link unico per effettuare il download dell’app Revolut sul tuo dispositivo. L’applicazione è gratuita sia su iPhone che sugli smartphone Android.

Ora non devi fare altro che registarti su Revolut: l’apertura del conto ti richiederà solo pochi semplici tocchi.

Dopodiché, una volta effettuata l’iscrizione, esegui l’upgrade quanto ti viene richiesto: subito dopo riceverai una prova gratuita di tre mesi di Premium.

L’iscrizione a Revolut Premium consente di accedere ad abbonamenti a pagamento esclusivi, come NordVPN (Standard), Headspace, Sleep Cycle (Premium), Freeletics (Coach), Tinder (Plus) e Picsard (Gold). In più gli utenti godono di un’assicurazione gratuita che copre i voli in ritardo, i bagagli smarriti, cure mediche e dentistiche, più sport invernali.

A tutto questo si aggiungono i prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese e la conversione di somme illimitate di denaro in più di 29 valute senza commissioni dal lunedì al venerdì.

Iscriviti a Revolut tramite questa pagina e ottieni tre mesi gratuiti del piano Premium in automatico.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione