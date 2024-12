Ricerca e pianifica viaggi in anonimato utilizzando una VPN

Se ti piacciono le vacanze fai da te, saprai bene quanto è importante la pianificazione del viaggio nei minimi dettagli. E altrettanto significativa è la voce del budget: più si riesce a risparmiare e meglio è. A questo proposito, un aiuto può arrivare dall’utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato.

La connessione a un server VPN aiuta ad esempio a trovare prezzi dei biglietti aerei più bassi. Questo è possibile per via del superamento del dynamic pricing, una tecnica impiegata dalle compagnie aeree per aumentare le tariffe quando si cerca più e più volte lo stesso volo. Con una VPN è infatti possibile eliminare i cookie, cancellare la cronologia di navigazione e la cache e nascondere il proprio indirizzo IP, sfruttato dalle compagnie per personalizzare i prezzi dei biglietti.

Una delle migliori VPN a cui affidarsi per pianificare il prossimo viaggio è NordVPN, punto di riferimento nel suo settore. In questi giorni di fine 2024 i piani della durata di 24 mesi sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro e in più 3 mesi aggiuntivi in regalo. La promozione prevede inoltre la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pianificare i viaggi in anonimato con una VPN

Per sfruttare i vantaggi offerti da una VPN è sufficiente attivare la connessione a uno dei server messi a disposizione dal servizio. Per esempio NordVPN offre migliaia di server VPN in più di 100 Paesi diversi in tutto il mondo, dando così ampia possibilità di scelta ai suoi utenti.

Dopo che la connessione VPN sarà attiva, si potrà verificare di persona come i prezzi possano cambiare, e di molto, rispetto ad una connessione Internet tradizionale.

Maggiori dettagli sulla promozione in corso per Natale sono disponibili a questo indirizzo del sito NordVPN.