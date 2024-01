Richiedi la carta di credito gratuita di Advanzia in 2 minuti

Durante l’ultima vacanza di fine anno hai sentito la mancanza di una carta di credito? Oppure quella di cui sei titolare oggi non veniva quasi mai accettata dai negozianti? Se le cose stanno così, ti suggeriamo di prendere in considerazione la richiesta di Carta YOU, la carta di credito gratuita di Advanzia. Per richiederla sono sufficienti due minuti e puoi farlo direttamente sulla sua pagina dedicata.

Come richiedere la carta di credito gratuita Carta YOU in 2 minuti

Carta YOU di Advanzia è una carta di credito rivoluzionaria. Non solo infatti presenta un canone gratuito, ma permette anche di prelevare contanti gratis in tutto il mondo e non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. A tutto questo si aggiunge la procedura di richiesta online semplificata, per la quale occorrono soltanto 120 secondi.

Inserisci nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, quindi riempi i campi bianchi delle Informazioni di contatto, tra cui comune di residenza, indirizzo e numero civico, per poi completare il tutto con il numero di cellulare e un indirizzo e-mail valido. Infine, accetta le condizioni di utilizzo di Advanzia, aggiungendo un segno di spunta accanto a “Dichiaro di aver letto […]” e fai clic sul pulsante Richiedila ora!.

Per richiedere la carta di credito gratuita di Advanzia devi aver compiuto 18 anni ed essere residente in Italia. E basta. Infatti, non sono richiesti altri requisiti di base per poter presentare la domanda.

Richiedi oggi stesso Carta YOU, la carta di credito gratuita di Advanzia, e non preoccuparti più la prossima volta che andrai in vacanza in Italia o all’estero quando devi pagare.

