Richiedi un prestito online in meno di 3 minuti con Younited (oltre 50 mila euro)

Fino a poco tempo fa, la richiesta di un prestito personale prevedeva il ricorso a un’agenza fisica, il fissare un appuntamento, preparare tutta una serie di documenti, ecc. Oggi invece le cose sono cambiate: esistono infatti diverse piattaforme che consentono di richiedere un prestito, anche d’importo elevato, direttamente online.

Uno dei punti di riferimento in Italia per la richiesta di un prestito personale online è Younited Credit, che permette a chiunque di richiedere un prestito in meno di 3 minuti, con la garanzia di ricevere una risposta entro 24 ore.

Come richiedere un prestito personale online in meno di 3 minuti con Younited

Il primo passo per la richiesta di un prestito online con Younited è aprire la pagina dedicata alla domanda per il finanziamento. Dopodiché bisogna scegliere il progetto e l’importo, quindi cliccare sul bottone Richiedi subito per andare avanti.

Dall’auto nuova (compreso un veicolo elettrico) al mutuo, dal bisogno di liquidità immediata alle spese mediche: sono numerose le opzioni disponibili nel menu a tendina Scegli il progetto. Lo stesso discorso vale per la selezione dell’importo: si va da un minimo di 1.000 euro fino a oltre 50.000 euro.

Nella nuova pagina che si apre occorre inserire il proprio indirizzo e-mail, accettare i termini di utilizzo di Younited e premere sul bottone Richiedi fattibilità. In ultimo, occorrerà inserire di nuovo l’indirizzo di posta elettronica, il proprio codice fiscale e il tipo di impiego, in modo da avviare la valutazione della richiesta e ricevere una proposta personalizzata.

Collegati alla pagina dedicata alla richiesta di un prestito con Younited e completa il form messo a disposizione dalla piattaforma: riceverai una risposta sull’esito della tua domanda entro massimo 24 ore.

