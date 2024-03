Richiedi un prestito personale fino a 30.000€ in meno di 5 minuti con Agos

Se si deve affrontare una spesa imprevista, o si vuole avviare un progetto ambizioso, in caso di mancanza di liquidità è possibile richiedere un prestito personale online. In Italia una delle società finanziarie di riferimento è Agos, che vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel settore: a questa pagina del sito ufficiale è possibile presentare la domanda per un prestito d’importo compreso tra 500 euro e 30.000 euro.

Il preventivo di Agos è immediato, gratuito e senza impegno. In fase di richiesta, si può scegliere se assicurare o meno la rata del prestito: se si opta per l’assicurazione, in cambio di un importo più alto il finanziamento è tutelato nell’eventualità di un imprevisto.

Come richiedere un prestito personale online fino a 30.000 euro con Agos

La richiesta di un prestito online tramite la società finanziaria Agos può essere presentata su questa pagina.

Nella sezione Preventivo occorre inserire l’importo da richiedere e scegliere la durata del prestito, oltre a confermare la rata senza assicurazione o con assicurazione. Già in questa fase è possibile visualizzare l’importo della rata del prestito più le percentuali riferite alle componenti TAN e TAEG.

Proseguendo avanti si accede alla sezione Richiesta prestito. Qui è sufficiente inserire nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail, oltre a concedere o meno il consenso per fini promozionali. Una volta completata questa sezione, premere sul tasto Continua per andare avanti.

Infine, le ultime informazioni richieste sono quelle delle sezioni Anagrafica e Dati lavorativi.

