Rinnovo RC Auto a cinque cerchi con il partner ufficiale delle Olimpiadi

Di solito la primavera è uno dei periodi dell’anno in cui milioni di automobilisti italiani rinnovano la propria RC auto. In questi anni in molti hanno scelto di risparmiare con compagnie assicurative online mezzo sconosciute, rimanendo però scottati al momento del bisogno. Per fortuna però esiste una via di mezzo: è possibile risparmiare sul premio RC auto online, ma con criterio.

A questo proposito segnaliamo la possibilità di calcolare un preventivo online senza impegno con Allianz, partner ufficiale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

Come calcolare un preventivo online con Allianz

Ciò che occorre per fare un preventivo online con Allianz è il numero di targa del proprio veicolo, la data di nascita del proprietario e il suo indirizzo e-mail.

L’assicurazione auto sottoscritta online con Allianz protegge in caso di incidente stradale, furto, incendio e condizioni atmosferiche avverse. Perché è importante? Basti pensare che ogni anno nel nostro Paese si verificano oltre 2 milioni di incidenti automobilisti e più di 147 mila sinistri che per i motociclisti.

Non bisogna nemmeno sottovalutare il rischio di furti e incendi: i primi si verificano con una maggiore frequenza rispetto ai secondi, ma è bene godere di una copertura assicurativa completa in caso di ogni evenenienza.

E se sei un possessore di un’auto elettrica, ti farà piacere sapere che Allianz con Lithium ha formulato la prima polizza assicurativa per i veicoli elettrici.

Il calcolo del preventivo online per l’RC auto con Allianz è gratuito. La risposta alla tua richiesta è immediata e senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.