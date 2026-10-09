Risparmi al 4% per 6 mesi e svincolabili in ogni momento con Banca Mediolanum

Guadagnare dai propri risparmi il 4% annuo lordo per 6 mesi, con la possibilità di svincolarli in qualsiasi momento senza perdere gli interessi: è quanto propone Banca Mediolanum con Mediolanum Time Deposit, il conto deposito a tempo. L’importo minimo da depositare è 100 euro, quello massimo 500.000 euro.

Per beneficiare della nuova offerta è sufficiente aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, il conto deposito entro il 6 novembre, e accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito stesso. L’apertura di entrambi i conti avviene online, nel giro di pochi minuti, tramite la pagina dedicata.

Il tasso d’interesse del 4% è fisso e garantito per l’intera durata del conto deposito, di conseguenza non si hanno spiacevoli sorprese al termine del periodo promozionale. I vantaggi poi proseguono anche dopo, dal momento che SelfyConto offre il canone a zero per il primo anno per tutti, e fino a trent’anni per gli under 30.

Dopo il primo anno i clienti SelfyConto pagano un canone di 3,75 euro al mese, azzerabile tramite l’accredito della propria busta paga o spendendo almeno 500 euro al mese. Le spese idonee sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Il canone della Mediolanum Card è gratuito il primo anno e pari a 10 euro l’anno dal secondo. C’è anche la possibilità di scegliere il solo formato virtuale, e in questo caso il canone è sempre gratuito. L’altra differenza è che con la tessera fisica è possibile effettuare prelievi in Italia e nel resto del mondo, con quella virtuale no.

Prelievi che sono senza commissioni per tutti, sia in Italia che negli altri Paesi Ue, indipendentemente dalla banca scelta e dall’importo in contanti che si deve prelevare. È uno dei tanti servizi gratuiti inclusi nel conto corrente di Banca Mediolanum, tra cui bonifici SEPA ordinari e istantanei, assistenza via chat e addebito delle utenze.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.