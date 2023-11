Risparmia sulle bollette di luce e gas gratis con Switcho

Il caro-vita è un problema che opprime numerose famiglie italiane. I rincari dell’ultimo periodo su luce e gas incidono in maniera importante sul budget mensile, così come quelli su assicurazioni, Internet e sim mobile. Per iniziare da subito a risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile affidarsi a Switcho, un nuovo servizio 100% digitale e gratuito di cui ha parlato di recente anche Il Sole 24 Ore.

Switcho è un servizio che punta a far risparmiare i suoi utenti su luce, gas, Internet, SIM mobile e assicurazione auto e moto. In che modo? Selezionando le migliori offerte dei migliori fornitori su misura per ogni cliente.

Risparmia sulle bollette con Switcho (è gratis)

Una volta che ci si registra al servizio gratis, è possibile scegliere la voce su cui si intende risparmiare. Tra le opzioni disponibili si annoverano Luce e Gas, Assicurazione, Internet Casa, Mobile e Cambio Casa.

Il team di Switcho effettua un’analisi approfondita della spesa iniziale di ciascun utente, nonché le sue preferenze, al fine di trovare la soluzione più adatta per le esigenze di ognuno. Le offerte proposte sono personalizzate, grazie alla conoscenza delle spese sostenute di mese in mese dagli utenti.

Gli utenti registrati sono liberi di selezionare l’offerta desiderata tra quelle proposte, per poi lasciare a Switcho il compito di effettuare il passaggio al nuovo operatore. Ciò significa che gli utenti vengono liberati da qualsiasi pratica burocratica, con un notevole risparmio in termini di tempo.

Per iniziare a risparmiare sulle bollette di luce e gas (e tanto altro) puoi provare gratis il servizio offerto da Switcho. Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina iniziale e cliccare sul pulsante Inizia a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.