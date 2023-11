Rivedi Red Sparrow con Jennifer Lawrence in streaming su Prime Video

Questo lunedì su Italia 1 è andato in onda in prima serata Red Sparrow, un avvincente film di spionaggio con protagonista Jennifer Lawrence nei panni della ballerina Dominika Egorova, che viene arruolata nella Sparrow School, servizio di intelligence russo, per diventare un’amante e seduttrice letale. Il primo obiettivo della sua nuova missione è Nathaniel Nash, ufficiale della CIA, interpretato dall’attore Joel Edgerton. Puoi rivedere Red Sparrow in streaming su Prime Video a questa pagina.

Il film Red Sparrow disponibile in streaming su Prime Video

Diretto dal regista Francis Lawrence e scritto da Justin Hayte, il thriller Red Sparrow si ispira al romanzo Nome in codice: Diva, best seller di Jason Matthews, ex agente della CIA. Parla della storia di Dominika Egorova, che in seguito a un terribile infortunio è costretta a lasciare la carriera da ballerina. La ragazza, su consiglio dello zio (agente dell’SVR), accetta di diventare una recluta dei servizi segreti, in modo da riuscire a pagare le cure per la madre gravemente malata.

Dopo un duro addestramento, Dominika riesce ad entrare a far parte della Sparrow School, trasformandosi in un agente segreto che grazie alla sue arti di seduzione è in grado di manipolare qualsiasi persona.

Nel cast del film, oltre alla star Jennifer Lawrence, figurano numerosi volti noti del cinema, tra cui Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts, Mary-Louise Parker, Sakina Jaffrey, Bill Campo, Joely Richardson, Charlotte Rampling e Joel Edgerton.

