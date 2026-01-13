Saily Ultra è il piano eSIM per i nomadi digitali e chi viaggia spesso

Saily Ultra è un piano eSIM con Giga internazionali senza limiti, l’8% di cashback in crediti Saily, l’abbonamento a NordVPN e l’assistenza premium. Costa 59,99 dollari al mese ed è compatibile con tutti i dispositivi su cui è possibile attivare una SIM in formato virtuale.

Il piano Ultra di Saily si rivolge in particolare ai nomadi digitali, cioè a coloro che lavorano all’estero e sono soliti cambiare la loro posizione per più volte nel corso dello stesso anno, e a chi ha la fortuna di poter viaggiare numerose volte. Tra i vantaggi si annoverano anche l’accesso alle lounge aeroportuali, il servizio di fast-track e il blocco degli annunci pubblicitari per una migliore esperienza di navigazione.

Cosa include Saily Ultra

Saily ha voluto ribattezzare l’opzione Ultra come “il piano di viaggio per chi non si accontenta”. E in effetti i vantaggi per chi viaggia sono tanti, a partire dai Giga all’estero senza limiti, suddivisi in 30 Giga al mese di dati ad alta velocità e Giga illimitati fino a 1 Mbps.

A questo si aggiungono gli strumenti avanzati per la sicurezza online garantiti dallo stretto legame tra Saily e NordVPN: oltre al servizio di rete privata virtuale, gli utenti di Saily Ultra possono usare il password manager NordPass, lo spazio crittografato NordLocker e Incogni, il servizio di rimozione dei dati personali dal web.

Oltre a tutto ciò, si annoverano anche le funzionalità di blocco degli annunci e protezione web: la prima elimina gli annunci pubblicitari presenti nei siti, per una navigazione sul web di gran lunga migliore, mentre la seconda consente di bloccare i siti pericolosi e limita in modo puntuale il tracciamento dei dati.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente sulla pagina dedicata ai piani eSIM di Saily, raggiungibile tramite il link qui sotto.