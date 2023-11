Samsung Galaxy Watch6 Classic a questo prezzo è PAZZESCO: risparmia 100€!

Il monitor Samsung Odyssey G7 4K in super sconto non è l’unico prodotto Samsung disponibile a un ottimo prezzo su Amazon. In occasione della Settimana del Black Friday, durante la quale puoi trovare centinaia di dispositivi di elettronica e informatica a cifre pazzesche, anche altri device del brand sudcoreano risultano in promozione. Tra i tanti, spicca lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic da 47mm, il quale viene venduto ora e fino a domani a 100 euro in meno!

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic: elegante e potente

Lo smartwatch top di gamma in questione si presenta con una ghiera interattiva in acciaio inox, meravigliosa da vedere quando abbinata al suo cinturino elegante, naturalmente intercambiabile con molte altre soluzioni per la massima personalizzazione. La cornica è molto sottile e lascia spazio a un display bellissimo da vedere e pratico da usare per accedere alla moltitudine di funzionalità supportate, dal GPS alle modalità di fitness.

In dotazione include il sensore Samsung BioActive, con il quale puoi misurare la tua composizione corporea affinché ogni sessione di allenamento risulti ottimizzata alle tue esigenze effettive. A ciò si aggiunge il monitoraggio avanzato del sonno, seguito dal sensore PPG per misurare la frequenza cardiaca. In più, associando lo smartwatch a un Samsung Galaxy otterrai tante altre feature esclusive, tra cui il controllo a distanza della fotocamera in ogni sua impostazione.

Il prezzo base di Galaxy Watch6 Classic è fissato a 449 euro ma, in questi ultimi due giorni di offerte folli, passa a 349 euro! La consegna è assicurata in un giorno ai clienti Prime e, naturalmente, il pagamento può essere completato a rate con Cofidis se desiderato.

