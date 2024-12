Samsung va a "copiare" una delle migliori funzioni AI di Pixel?

Gli smartphone Pixel hanno diversi punti di forza, incluse diverse funzioni legate all’Intelligenza Artificiale molto interessanti. A quanto pare, Samsung ha intenzione di prendere ispirazione da una di esse per fornire qualcosa di molto simile sui propri telefoni.

Stiamo parlando della funzionalità Audio Magic Eraser, disponibile sui modelli più recenti dispositivi Google. La funzione in questione sfrutta l’AI per cancellare in modo efficace fastidiosi suoni di sottofondo che vengono individuati in un filmato.

A rivelare le intenzioni del colosso tecnologico coreano è stato un leaker, tale Ice Universe, che attraverso il social network Weibo ha descritto quali sono le intenzioni di Samsung. L’implementazione della funzione AI, a quanto pare, dovrebbe arrivare con la prossima versione di One UI 7.

Samsung si ispira ad Audio Magic Eraser: su quali dispositivi sarà disponibile la funzione?

A confermare la tesi del leaker vi è anche uno screenshot, pubblicato dallo stesso sul social cinese, in cui viene descritto il funzionamento dell’implementazione. A quanto pare sarà possibile gestire quattro cursori del volume, per gestire in modo separato voci, musica, vento e rumore della folla. Ovviamente l’immagine può essere un semplice esempio e non corrispondere allo strumento che verrà proposto da Samsung.

Non è chiaro se la funzionalità sarà pronta per il lancio della serie Galaxy S25, prevista per il mese prossimo. L’augurio dei fan della serie è che la “versione Samsung” di Audio Magic Eraser possa interessare non solo i modelli in uscita, ma anche i dispositivi di punta della serie già sul mercato. Tenendo conto che il produttore vuole offrire la suite Galaxy a un numero più ampio possibile di utenti, un’integrazione su più ampio raggio sembra probabile.

Tutto ciò conferma anche come i dispositivi Pixel siano un punto di riferimento del settore, con un’integrazione sempre più profonda dell’AI. Basti pensare alla recente introduzione di un sistema avanzato per il rilevamento di truffe telefoniche in tempo reale.