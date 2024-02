Sanremo 2024, terza serata: come vedere la puntata di stasera in streaming dall'estero

Stasera, giovedì 8 febbraio, andrà in onda la terza serata di Sanremo 2024. La puntata di oggi sarà visibile in streaming dall’estero in mondovisione in chiaro con RaiPlay, la piattaforma online della Rai.

Se per colpa del fuso orario o per qualsiasi altro motivo non si riuscisse a vedere la diretta, la serata e le relative clip saranno disponibili per poco tempo in chiaro su RaiPlay. Si tratta di una misura eccezionale, valida esclusivamente per il Festival di Sanremo, dato che i contenuti di RaiPlay all’estero non sono visibili a causa delle restrizioni geografiche. Rimane quindi valido l’invito ad attivare una VPN, l’unico servizio che consente di sbloccare tutti i contenuti inclusi su RaiPlay e gli altri servizi in streaming. La migliore è NordVPN, che fornisce un IP italiano in qualunque parte del mondo.

Come vedere la terza serata di Sanremo 2024 in streaming dall’estero

Per vedere in streaming dall’estero la terza serata di Sanremo 2024 è sufficiente scaricare l’app RaiPlay o collegarsi al sito raiplay.it.

Chi non dovesse riuscire a seguire la diretta di questa sera, o volesse rivedere questa e le altre puntate del Festival, può fare affidamento sulla sezione on demand di RaiPlay dedicata alla kermesse musicale.

Questo per poco tempo però. Se ad esempio tra un mese ci si collegherà all’on demand di RaiPlay dall’estero, i contenuti non saranno più disponibili. Da qui la necessità di attivare una VPN come NordVPN, che consente l’accesso completo alla programmazione di RaiPlay in qualunque momento.

I cantanti e gli ospiti della terza serata

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024 si esibiranno i seguenti cantanti:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Angelina Mango – La noia

Bnkr44 – Governo punk

Diodato – Ti muovi

Fiorella Mannoia – Mariposa

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

La Sad – Autodistruttivo

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due Altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

Come ospiti invece interverranno sul palco dell’Ariston Russell Crowe, Sabrina Ferilli, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Al fianco di Amadeus, in qualità di co-conduttrice, ci sarà invece la comica siciliana Teresa Mannino.

