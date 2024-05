Sapevi che puoi ottenere 6 mesi di Apple Music gratis? Tutto quello da sapere

Le prime serate dell’Eurovision Song Contest hanno riacceso in te la passione per la musica, tanto da voler provare un nuovo servizio musicale in streaming. Tra le migliori piattaforme oggi disponibili ti segnaliamo Apple Music, forte di un catalogo da oltre 100 milioni di canzoni e più di 30.000 playlist, oltre che funzionalità extra come l’ascolto offline su tutti i tuoi dispositivi e Apple Music Sing, che ti permette di cantare seguendo il testo in tempo reale.

Ebbene, c’è un’ottima notizia per te: esiste un modo per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music. Per ottenere la prova gratuita di metà anno, è necessario essere in possesso di un nuovo dispositivo della casa di Cupertino tra iPhone, AirPods, HomePod e prodotti Beats idonei. Di seguito ti forniamo la lista completa.

Ascolta Apple Music gratis riscattando il tuo periodo di prova

Apple offre tre modi per ottenere almeno un mese gratis di Apple Music: la sottoscrizione dell’abbonamento Apple One (1 mese di prova), la prima iscrizione ad Apple Music (1 mese di prova), l’acquisto di un dispositivo idoneo (6 mesi gratis).

Ecco l’elenco dei nuovi dispositivi che consentono di riscattare la prova gratuita di 6 mesi del servizio streaming musicale di Apple:

qualsiasi iPhone

AirPods di seconda e terza generazione

AirPods Pro

AirPods Max

Beats Studio Buds

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Fit Pro

Beats Studio Buds +

Beats Studio Pro

HomePod

HomePod Mini

Se non hai in mente di acquistare uno dei prodotti qui sopra, puoi sempre contare sul periodo di prova gratuita della durata di un mese sottoscrivendo Apple Music per la prima volta e l’abbonamento Apple One.