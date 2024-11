Sblocca migliaia di serie tv con questo trucco

I cataloghi italiani dei principali servizi streaming disponibili, ad esempio Netflix, Disney+ e Prime Video, non sono completi tanto quanto quelli presenti negli Stati Uniti o nel Regno Unito. E se la maggior parte delle persone potrebbe non accorgersi di questo, una fetta comunque considerevole di pubblico sa bene a cosa deve rinunciare.

Per gli utenti più consapevoli esiste però una soluzione. L’utilizzo di un servizio come la VPN consente di simulare una connessione da un altro Paese, ad esempio dagli USA. In questo modo, è un gioco da ragazzi avere accesso al catalogo più ricco di film e serie tv, come quello statunitense.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera NordVPN, disponibile a partire da 2,99 euro al mese per due anni grazie all’ultima offerta del Black Friday. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra in regalo. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

Come sbloccare migliaia di serie tv con una VPN

Per sbloccare migliaia di serie tv e altri contenuti non disponibili in Italia occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione da un’altra parte del mondo. Ipotizziamo ad esempio di voler accedere al catalogo di Netflix USA: per riuscirci sarà sufficiente attivare una VPN e connettersi a un server posizionato negli Stati Uniti.

Così facendo, si farà credere al proprio provider dei servizi di rete di essere in una città USA. Dopodiché, basterà collegarsi al sito netflix.com per avere accesso a tutti i contenuti del catalogo statunitense.

L’offerta del Black Friday di NordVPN è valida per un periodo di tempo limitato. Maggiori informazioni sul servizio a questa pagina del sito NordVPN.