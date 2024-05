Scopri come ottenere Apple Music gratis per 6 mesi

Nella settimana dell’Eurovision Song Contest, e con l’avvicinarsi dell’estate, una delle scelte più logiche che una persona appassionata di musica può fare è quella di iscriversi a un servizio musicale di streaming, meglio ancora se sfruttando una prova gratuita. In Italia e all’estero Apple Music rappresenta un vero e proprio punto di riferimento, con più di 100 milioni di brani e oltre 30.000 playlist senza pubblicità.

Lo sapevi che c’è la possibilità di ottenere fino a 6 mesi gratis di ascolto? Se hai risposto di no, di seguito ti spieghiamo come fare. Prima di tutto, collegati a questa pagina speciale di Apple Music.

Come avere Apple Music gratis per 6 mesi

Per ottenere 6 mesi gratis di abbonamento ad Apple Music occorre acquistare un nuovo iPhone, AirPods, HomePod o uno dei prodotti Beats idonei (tra cui Beats Studio Buds, Powerbeats e Powerbeats Pro). In seguito bisogna assicurarsi che il proprio iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Dopodiché è sufficiente aprire l’app Apple Music e accedere al servizio con il proprio ID Apple: l’offerta comparirà in automatico (in caso contrario la sarà disponibile nella sezione Home). Per riscattare l’offerta non ti resta che premere sul pulsante Ottieni 6 mesi gratis.

Se usi un dispositivo audio, assicurati prima di tutto di connetterlo al tuo iPhone o iPad, verificando che uno dei due device mobili sia aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS.

Tra le funzionalità principali di Apple Music, oltre l’immenso catalogo di brani e playlist, si annoverano l’audio spaziale, l’opzione Apple Music Sing e l’ascolto offline su tutti i propri dispositivi. Collegati dunque a questa pagina di Apple Music, effettua il login con il tuo ID Apple e riscatta la tua offerta.