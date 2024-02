Segui in diretta le qualifiche di F1 in Bahrain

Il primo weekend del Mondiale 2024 di Formula 1 entra nel vivo. In Bahrain venerdì 1° marzo si disputeranno le qualifiche per determinare la griglia di partenza del Gran Premio in programma sabato 2 marzo. Le prove ufficiali del GP del Bahrain di F1 scatteranno alle ore 17:00 e saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, e in streaming su NOW. La differita in chiaro su TV8 inizierà invece dalle 21:30.

Grazie alla nuova offerta di NOW, il pass Sport è disponibile a partire da 9,99 euro al mese per dodici mesi. Oltre alla Formula 1, alla MotoGP, al Tennis e al Basket, il pass dà diritto alla visione delle 3 grandi coppe europee UEFA, a 3 partite di Serie A per ogni turno e a tutta la Serie B e Serie C.

F1, GP Bahrain: come vedere le qualifiche in streaming

Per vedere le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW, che include l’intera programmazione sportiva di Sky. In queste ore il pacchetto è in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi, con un tempo di permanenza minimo di 1 anno. Rispetto al prezzo di listino pari a 14,99 euro, in un anno si risparmiano qualcosa come 60 euro.

Una volta sottoscritto il pass Sport, se ancora non l’hai fatto scarica l’app NOW sul dispositivo dove intendi guardare le qualifiche e seleziona uno dei canali a scelta tra Sky Sport F1 e Sky Sport Uno dalla lista dei canali. Il download dell’applicazione è gratuito.

Come vedere in streaming dall’estero le qualifiche del GP Bahrain

Se sei all’estero, per guardare in streaming le qualifiche del GP Bahrain di Formula 1 è necessario sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN. Quest’ultimo è un servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete ai contenuti fruibili soltanto nel territorio italiano.

La migliore VPN per lo streaming dall’estero è NordVPN, grazie alla velocità dei suoi server e alle funzionalità di sicurezza offerte. Al momento il piano di due anni è in promozione a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con la possibilità di offrire tre mesi di VPN gratis a un amico.

Una volta attivato il servizio, seleziona un server VPN dall’Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così la visione delle qualifiche di Formula 1.