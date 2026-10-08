Seguire la Serie A da smartphone costa meno con DAZN Full Mobile

La Serie A riprende questo weekend con le partite valide per la sesta giornata di campionato. Tutti gli incontri, da qui alla fine della stagione, saranno visibili su DAZN, che da quest’anno ha introdotto un nuovo piano per risparmiare rispetto agli abbonamenti tradizionali. Il piano in questione si chiama Full Mobile, costa 19,99 euro al mese invece dei 36,99 euro al mese richiesti per il piano Full annuale, e come unico compromesso richiede di guardare le partite solo da smartphone.

Un altro vantaggio è che non prevede vincoli, al contrario dell’abbonamento Full annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi. Ciò significa che è possibile disdire in qualsiasi momento, dando soltanto un preavviso di 30 giorni, per una libertà di scelta completamente diversa rispetto al precedente piano.

In termini di risparmio, calcolatrice alla mano, in un anno si risparmiano 204 euro, importo che si ottiene moltiplicando la differenza di 17 euro tra Full Mobile e Full per dodici mesi. E se prendiamo in esame i mesi che ci separano alla fine del torneo, quindi il periodo che va da ottobre a maggio (8 mesi, ndr), il risparmio complessivo è di 136 euro.

Tutto questo se si accetta di rinunciare alla visione su Smart TV, così come su PC e tablet. Il divieto è esteso anche all’utilizzo del mirroring, funzionalità che consentirebbe, in linea teorica, di eludere quanto richiesto da DAZN, ma appunto solo in teoria, dal momento che la piattaforma streaming è in grado di riconoscere se un utente si stia servendo di questa scorciatoia.

Un ultimo punto da sottolineare è che il piano Full Mobile a 19,99 euro al mese include tutta la programmazione di DAZN, dunque gli stessi contenuti dei piani Full e Family. Il catalogo comprende, oltre alla Serie A, anche la Serie BKT, LaLiga EASPORTS, la Copa del Rey, la FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Jupiler League.

All’elenco dei contenuti disponibili si aggiungono anche Eurosport 1 ed Eurosport 2, la CEV, il canale FIFA+, una selezione di partite NFL, la Serie A Women e la Kings League Italia.