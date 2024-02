SelfyConto: 5% annuo lordo per tutti i nuovi clienti

Banca Mediolanum presenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un conto deposito: SelfyConto ti offre, infatti, un tasso del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a soli 6 mesi e la possibilità di svincolarle senza perdere interessi. Un’offerta sicuramente allettante.

Tanti vantaggi, facili da gestire

SelfyConto non solo offre un tasso di interesse competitivo, ma anche vantaggi aggiuntivi che lo rendono ancora più conveniente. Il conto non prevede canoni di tenuta fino ai 30 anni e offre un anno gratuito per tutti i nuovi clienti. Inoltre, le spese per prelievi in area euro e la carta di debito sono totalmente azzerate.

Oltre ai vantaggi finanziari, SelfyConto offre una gamma completa di servizi bancari essenziali senza alcun costo aggiuntivo. Dai bonifici agli addebiti delle utenze, passando per il pagamento di bollettini postali e tributi, tutto è gestibile direttamente dall’App Mediolanum con la massima comodità e sicurezza.

Per coloro che sono interessati agli investimenti, SelfyConto offre anche la possibilità di accedere e operare sui principali mercati mondiali attraverso il trading online. Azioni, ETF, fondi aperti e titoli di stato sono accessibili direttamente dallo smartphone, offrendo agli utenti la possibilità di diversificare il proprio portafoglio con facilità.

Aprire un SelfyConto è rapido e online: con un documento d’identità, un codice fiscale e un dispositivo mobile, è possibile completare l’apertura del conto in pochi semplici passaggi, senza doversi recare fisicamente in banca. Con un tasso del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a soli 6 mesi, zero canoni e una vasta gamma di servizi bancari senza costi, SelfyConto offre un mix vincente di rendimento e convenienza.

