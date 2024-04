SelfyConto: conto online a canone zero per 12 mesi e fino a 30 anni (+ prelievi gratis)

In rete sono molti gli istituti che promettono conti a zero spese, ma la situazione spesso e volentieri è molto diversa da quella prospettata. Questo però non significa che non esistano soluzioni che effettivamente mantengono quanto promesso, anzi.

È il caso di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, che propone un conto a canone zero per 12 mesi e fino a 30 anni, più una carta di debito gratuita e prelievi gratis in tutta Europa senza limiti. L’apertura del conto avviene online tramite questa pagina e con una procedura semplificata grazie all’utilizzo dello SPID.

SelfyConto: tutti i principali vantaggi del conto online di Banca Mediolanum

Uno dei tratti distintivi più apprezzati dai clienti di SelfyConto è il canone di tenuta del conto gratuito il primo anno. Beneficio che si estende fino ai trent’anni per tutti gli under 30 che scelgono di aprire oggi il conto online di Banca Mediolanum.

Associata al conto corrente c’è una carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento Mastercard, con canone gratuito, contactless e compatibile con Apple Pay e/o Google Pay. Volendo, è possibile richiedere anche altre due tipologie diverse di carte: la carta pregata Mediolanum Prepaid Card e la carta di credito Mediolanum Credit Card.

Per aprire SelfyConto collegati a questa pagina del sito Banca Mediolanum, dopodiché tieni a portata di mano un documento d’identità, il tuo codice fiscale, il tuo smartphone e il tuo indirizzo email. Potrai procedere con l’identificazione tramite webcam, bonifico o (metodo consigliato da Banca Mediolanum perché più veloce rispetto agli altri) SPID.