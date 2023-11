Serie A 2023/24: come vedere Juventus-Inter in streaming

Questa domenica all’Allianz Stadium di Torino, a partire dalle ore 20:45, Juventus e Inter si affronteranno nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/24. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, che per l’occasione ha lanciato una nuova offerta sul piano mensile per i nuovi abbonati.

Con una vittoria, la Juventus di Massimiliano Allegri sorpasserebbe l’Inter, da cui è distanziata di due punti in classifica. Al contrario, cogliendo una vittoria in trasferta domani, i nerazzurri prenderebbero il largo, portandosi a +5 sui loro diretti inseguitori.

Come vedere Juventus-Inter in streaming su DAZN risparmiando

Le persone interessate a vedere il match di Serie A Juventus-Inter in streaming possono approfittare dell’offerta speciale di DAZN disponibile oggi: il piano Mensile è in promo a 19,90€ al mese per tre mesi, invece di 40,99€ al mese. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova al prezzo di 40,99€.

Volendo, dopo la scadenza dell’offerta, è possibile aderire al piano annuale a rate da 30,99€ al mese o al piano annuale da 299€ che prevede il pagamento in un’unica soluzione. Se invece il passaggio ad un altro piano viene compiuto durante i primi tre mesi dell’offerta, questo comporterà la perdita della promozione.

Per accedere all’offerta speciale di DAZN è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

collegati alla pagina dedicata;

premi sul pulsante in giallo Scopri tutti i piani ;

; mantieni la selezione sul piano Standard contrassegnato dalla voce “Offerta Specale” e premi sul tasto Avanti ;

contrassegnato dalla voce “Offerta Specale” e premi sul tasto ; nella nuova pagina che si apre fai di nuovo clic su Avanti ;

; crea un nuovo account DAZN, quindi clicca sul pulsante Avanti ;

; inserisci gli estremi per il pagamento.

È tutto, l’attivazione dell’offerta DAZN sarà immediata: in questo modo potrai goderti lo spettacolo di Juventus-Inter da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.