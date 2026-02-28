Serie A, 27^ giornata: ecco tutti gli orari e i telecronisti DAZN

La 27^ giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo di venerdì tra Parma e Cagliari, sfida terminata sull’1-1. Il turno proseguirà sabato pomeriggio con le sfide Como-Lecce, Verona-Napoli e Inter-Genoa, quindi domenica ad aprire le danze sarà il lunch match Cremonese-Milan, a seguire Sassuolo-Atalanta e Torino-Lazio, fino al big match tra Roma e Juventus; infine, lunedì sarà la volta di Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina.

Tutte le partite di questo weekend saranno visibili in diretta su DAZN, tramite la sottoscrizione del piano Full. Quest’ultimo consente di accedere all’intera programmazione sportiva della nota piattaforma streaming, che in estate trasmetterà tutti gli incontri dei Mondiali di calcio in esclusiva: il piano DAZN Full è disponibile a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi.

Il programma della 27^ giornata su DAZN

Sabato 28 febbraio

15:00 Como-Lecce: telecronaca di Dario Mastroianni affiancato in cabina di commento da Fabio Bazzani

18:00 Hellas Verona-Napoli: telecronaca di Edoardo Testoni affiancato in cabina di commento da Dario Marcolin

20:45 Inter-Genoa: telecronaca di Andrea Marinozzi affiancato in cabina di commento da Andrea Stramaccioni

Domenica 1 marzo

12:30 Cremonese-Milan: telecronaca di Ricky Buscaglia affiancato in cabina di commento da Cristian Brocchi

15:00 Sassuolo-Atalanta: telecronaca di Luca Farina

18:00 Torino-Lazio: telecronaca di Riccardo Mancini affiancato in cabina di commento da Emanuele Giaccherini

20:45 Roma-Juventus: telecronaca di Pierluigi Pardo affiancato in cabina di commento da Massimo Ambrosini

Lunedì 2 marzo

18:30 Pisa-Bologna: telecronaca di Orazio Accomando

20:45 Udinese-Fiorentina: telecronaca di Alberto Santi affiancato in cabina di commento da Alessandro Budel

Il campionato di Serie A tornerà in campo a partire da venerdì prossimo per la 28^ giornata di Serie A, una delle più attese del torneo per il Derby di Milano tra la squadra rossonera di Massimiliano Allegri e quella nerazzurra di Cristian Chivu, forte di un vantaggio di dieci punti sui rivali del Diavolo.

https://www.youtube.com/watch?v=gg4L2i7el-A&pp=ygUOcGFybWEgY2FnbGlhcmk%3D