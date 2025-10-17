Serie A, 7^ giornata: gli orari delle partite e le telecronache DAZN

Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 ottobre si giocheranno le partite della 7^ giornata di Serie A 2025/2026. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato italiano presenterà da subito il big match tra la capolista Roma e la nuova Inter di Christian Chivu, accreditata da più parti come l’unica reale sfidante dei campioni d’Italia del Napoli.
Tutti gli incontri della settima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN, che vanta i diritti per la massima divisione del campionato italiano di calcio maschile fino al 2029. Tra le novità del weekend segnaliamo l’arrivo nella squadra DAZN del giornalista sportivo Andrea Marinozzi, uno dei volti più stimati del calcio televisivo. Marinozzi esordirà come opinionista nel programma Vamos!, in attesa di raccontare al pubblico le sue prime partite per DAZN come telecronista.
Per vedere tutta la Serie A su DAZN sono disponibili tre diversi piani: MyClubPass da 29,99 euro al mese, Full – Annuale da 34,99 euro al mese (entrambi con vincolo di permanenza di 12 mesi), e Full – Mensile da 44,99 euro al mese (senza vincoli).
La programmazione completa di DAZN per la 7^ giornata di Serie A 2025/2026
Sabato 18 ottobre
- Pisa-Verona: ore 15.00, telecronaca a cura di Alberto Santi con il commento tecnico di Alessandro Budel
- Lecce-Sassuolo: ore 15.00, telecronaca a cura di Dario Mastroianni
- Torino-Napoli: ore 18.00, telecronaca a cura di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Fabio Bazzani
- Roma-Inter: ore 20.45, telecronaca a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni
Domenica 19 ottobre
- Como-Juventus: ore 12.30, telecronaca a cura di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin
- Cagliari-Bologna: ore 15.00, telecronaca a cura di Luca Farina con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
- Genoa-Parma: ore 15.00, telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Hernanes
- Atalanta-Lazio: ore 18.00, telecronaca a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Christian Brocchi
- Milan-Fiorentina: ore 20.45, telecronaca a cura di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini
Lunedì 20 ottobre
- Cremonese-Udinese: ore 20.45, telecronaca a cura di Alessandro Iori con il commento tecnico di Alessandro Budel