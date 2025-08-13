Serie A, manca sempre meno al via: ecco come vedere tutte le partite della propria squadra del cuore

La proposta per la stagione 2025-26 della piattaforma streaming DAZN, che anche quest'anno ha l'esclusiva di tutte le partite.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 ago 2025
Serie A, manca sempre meno al via: ecco come vedere tutte le partite della propria squadra del cuore

Sabato 23 agosto, con gli anticipi della prima giornata, prenderà ufficialmente il via la Serie A 2025-26. Anche quest’anno tutte le partite saranno trasmesse su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquistato i diritti del torneo fino al 2029, di conseguenza per vedere la propria squadra del cuore ogni fine settimana occorre attivare uno dei piani messi a disposizione da DAZN.

Quest’anno i nomi sono un po’ diversi, i prezzi però – e questo è positivo – sono rimasti gli stessi. A seguire trovate i prezzi dei piani Full (ex Standard) e Family (ex Plus), gli unici che includono tutta la Serie A dalla prima all’ultima giornata.

Vai ai piani DAZN

serie a dazn fino al 2029

I prezzi dei piani Full e Family di DAZN per la stagione 2025-26

Piano Full

  • piano mensile senza vincoli: 44,99 euro al mese (è possibile disdire con 30 giorni di preavviso senza costi aggiuntivi)
  • piano annuale con pagamento in 12 mensilità: 34,99 euro al mese (vincolo di un anno)
  • piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 359 euro (pari a 29,92 euro al mese)

Piano Family

  • piano mensile senza vincoli: 69,99 euro al mese (è possibile disdire con 30 giorni di preavviso senza costi aggiuntivi)
  • piano annuale con pagamento in 12 mensilità: 59,99 euro al mese (vincolo di un anno)
  • piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 599 euro (pari a 49,91 euro al mese)

Entrambi i piani includono la visione di tutta la Serie A, la Serie B e LaLiga, in aggiunta al meglio della Liga Portugal Betclic. Al calcio si aggiungono poi il volley nazionale e internazionale, l’Europeo di basket di fine agosto, più la diretta dei canali Eurosport insieme a una selezione di partite NFL. L’unica differenza tra i piani Full e Family consiste nella modalità di visione: con il piano Full in contemporanea su una rete domestica, con quello Family sempre in contemporanea ma su due reti domestiche.

Vai ai piani DAZN
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Wikipedia contro l'Online Safety Act in UK: cosa cambia per la privacy online
Attualità

Wikipedia contro l'Online Safety Act in UK: cosa cambia per la privacy online
Google Search: un easter egg celebra l’ultimo album di Taylor Swift
Attualità

Google Search: un easter egg celebra l’ultimo album di Taylor Swift
Octopus, conto alla rovescia per approfittare di due tariffe a prezzo fisso super
Offerte

Octopus, conto alla rovescia per approfittare di due tariffe a prezzo fisso super
Perché Reddit ha bloccato l'accesso a Wayback Machine?
Attualità

Perché Reddit ha bloccato l'accesso a Wayback Machine?
Link copiato negli appunti