Serie A, manca sempre meno al via: ecco come vedere tutte le partite della propria squadra del cuore

Sabato 23 agosto, con gli anticipi della prima giornata, prenderà ufficialmente il via la Serie A 2025-26. Anche quest’anno tutte le partite saranno trasmesse su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquistato i diritti del torneo fino al 2029, di conseguenza per vedere la propria squadra del cuore ogni fine settimana occorre attivare uno dei piani messi a disposizione da DAZN.

Quest’anno i nomi sono un po’ diversi, i prezzi però – e questo è positivo – sono rimasti gli stessi. A seguire trovate i prezzi dei piani Full (ex Standard) e Family (ex Plus), gli unici che includono tutta la Serie A dalla prima all’ultima giornata.

I prezzi dei piani Full e Family di DAZN per la stagione 2025-26

Piano Full

piano mensile senza vincoli: 44,99 euro al mese (è possibile disdire con 30 giorni di preavviso senza costi aggiuntivi)

piano annuale con pagamento in 12 mensilità: 34,99 euro al mese (vincolo di un anno)

(vincolo di un anno) piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 359 euro (pari a 29,92 euro al mese)

Piano Family

piano mensile senza vincoli: 69,99 euro al mese (è possibile disdire con 30 giorni di preavviso senza costi aggiuntivi)

piano annuale con pagamento in 12 mensilità: 59,99 euro al mese (vincolo di un anno)

(vincolo di un anno) piano annuale con pagamento in un’unica soluzione: 599 euro (pari a 49,91 euro al mese)

Entrambi i piani includono la visione di tutta la Serie A, la Serie B e LaLiga, in aggiunta al meglio della Liga Portugal Betclic. Al calcio si aggiungono poi il volley nazionale e internazionale, l’Europeo di basket di fine agosto, più la diretta dei canali Eurosport insieme a una selezione di partite NFL. L’unica differenza tra i piani Full e Family consiste nella modalità di visione: con il piano Full in contemporanea su una rete domestica, con quello Family sempre in contemporanea ma su due reti domestiche.