Serie A, un weekend al massimo su DAZN con Juve-Como e Atalanta-Napoli

Dopo il recupero di mercoledì tra Milan e Como, la Serie A torna con la 26^ giornata. Ad aprire le danze sarà l’anticipo di venerdì Sassuolo-Verona, mentre sabato pomeriggio si giocheranno Juventus-Como, Lecce-Inter e Cagliari-Lazio. Domenica, invece, il programma prevede il lunch match Genoa-Torino, a seguire Atalanta-Napoli, Milan-Parma e il posticipo Roma-Cremonese. Infine, lunedì sfida salvezza al Franchi tra Fiorentina e Pisa, a seguire poi Bologna-Udinese.

Tutte le partite della 26^ giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN con l’abbonamento DAZN Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi. Il piano in questione consente di vedere anche gli ultimi giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Roland Garros e gli sport invernali di Eurosport.

Gli orari e i telecronisti DAZN della 26^ giornata di Serie A

Venerdì 20 febbraio

20:45 Sassuolo-Hellas Verona: telecronaca a cura di Alessandro Iori affiancato dal commento tecnico di Hernanes

Sabato 21 febbraio

15:00 Juventus-Como : telecronaca a cura di Pierluigi Pardo affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni

18:00 Lecce-Inter : telecronaca a cura di Dario Mastroianni affiancato dal commento tecnico di Fabio Bazzani

20:45 Cagliari-Lazio: telecronaca a cura di Edoardo Testoni affiancato dal commento tecnico di Alessandro Budel

Domenica 22 febbraio

12:30 Genoa-Torino : telecronaca a cura di Luca Farina affiancato dal commento tecnico di Cristian Brocchi

15:00 Atalanta-Napoli : telecronaca a cura di Ricky Buscaglia affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin

18:00 Milan-Parma : telecronaca a cura di Riccardo Mancini affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini

20:45 Roma-Cremonese: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo affiancato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Lunedì 23 febbraio

18:30 Fiorentina-Pisa : telecronaca a cura di Alberto Santi affiancato dal commento tecnico di Luca Budel

20:45 Bologna-Udinese: telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini

L’attivazione del piano Full di DAZN è istantanea, con accesso dunque immediato a tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento.

https://youtu.be/8H6Xeo6kEIk?si=7w72D8d-aIuOkANR