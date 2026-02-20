Serie A, un weekend al massimo su DAZN con Juve-Como e Atalanta-Napoli

Tutte le partite della 26^ giornata di Serie A 2025-2026, da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, saranno in diretta streaming su DAZN
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 feb 2026
Dopo il recupero di mercoledì tra Milan e Como, la Serie A torna con la 26^ giornata. Ad aprire le danze sarà l’anticipo di venerdì Sassuolo-Verona, mentre sabato pomeriggio si giocheranno Juventus-Como, Lecce-Inter e Cagliari-Lazio. Domenica, invece, il programma prevede il lunch match Genoa-Torino, a seguire Atalanta-Napoli, Milan-Parma e il posticipo Roma-Cremonese. Infine, lunedì sfida salvezza al Franchi tra Fiorentina e Pisa, a seguire poi Bologna-Udinese.

Tutte le partite della 26^ giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN con l’abbonamento DAZN Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi. Il piano in questione consente di vedere anche gli ultimi giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Roland Garros e gli sport invernali di Eurosport.

Gli orari e i telecronisti DAZN della 26^ giornata di Serie A

Venerdì 20 febbraio

  • 20:45 Sassuolo-Hellas Verona: telecronaca a cura di Alessandro Iori affiancato dal commento tecnico di Hernanes

Sabato 21 febbraio

  • 15:00 Juventus-Como: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni
  • 18:00 Lecce-Inter: telecronaca a cura di Dario Mastroianni affiancato dal commento tecnico di Fabio Bazzani
  • 20:45 Cagliari-Lazio: telecronaca a cura di Edoardo Testoni affiancato dal commento tecnico di Alessandro Budel

Domenica 22 febbraio

  • 12:30 Genoa-Torino: telecronaca a cura di Luca Farina affiancato dal commento tecnico di Cristian Brocchi
  • 15:00 Atalanta-Napoli: telecronaca a cura di Ricky Buscaglia affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin
  • 18:00 Milan-Parma: telecronaca a cura di Riccardo Mancini affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini
  • 20:45 Roma-Cremonese: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo affiancato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Lunedì 23 febbraio

  • 18:30 Fiorentina-Pisa: telecronaca a cura di Alberto Santi affiancato dal commento tecnico di Luca Budel
  • 20:45 Bologna-Udinese: telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini

L’attivazione del piano Full di DAZN è istantanea, con accesso dunque immediato a tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento.

